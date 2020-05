Maurice Van de Maele, nuevo presidente de Cámara de Turismo de Cabo de Hornos: “La reactivación turística en Puerto Williams va a depender de la confianza que le entreguemos al turista”

La Cámara de Turismo de Cabo de Hornos tiene nuevo presidente. Se trata de Maurice Van de Maele, quien asumirá el cargo el 1 de junio con un solo desafío en mente: reactivar la actividad turística en Puerto Williams.

Y para eso, la entrega del inmueble, al que le dicen “Madre Isleña”, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales para que funcione como sede de la Cámara de Turismo local, es parte fundamental de este desafío: “La obtención de la sede para nosotros es un importante salto hacia el desarrollo turístico local. Por primera vez vamos a tener una casa propia para impulsar el turismo en la zona”, recalcó Van de Maele.

“Nuestra Cámara es la más antigua de la comuna y llevamos aproximadamente el 85% del turismo de la comuna y tenemos una enorme diversidad de emprendimientos”, continuó diciendo el recién nombrado presidente de la organización, quien sucederá en el cargo a Jaime Cárcamo Alvarez.

– ¿Qué significa la obtención de esta sede?

– “El trabajo turístico está disgregado en la comuna y por primera vez tendremos un lugar donde llegar y conversar. Es un logro para nosotros y estamos agradecidos por la relación cercana de la seremi de Bienes Nacionales y por esta adquisición de la sede, que está en línea con la inversión estatal en Puerto Williams. Esta sede está en pro de esos objetivos. La entrega no se ha hecho aún, pero está aprobada la entrega y se indicará próximamente cuándo se realizará”.

– ¿Qué tan grande ha sido el impacto del Covid-19 en la actividad turística en Williams?

– “Ha impactado fuerte, pero nos preocupa más el futuro y cómo se saldrá de esto. La pandemia nos tomó finalizando la temporada y la preocupación es la próxima temporada. No hay certeza de cuándo se reactiva el turismo, así que estamos trabajando en base a especulaciones. Mientras no tengamos una vacuna, no se reactivará el turismo, eso significa dos años sin tener un flujo de visitantes. En ese sentido tenemos una preocupación de toda la cadena en el desarrollo turístico”.

– ¿Cómo se puede mitigar estos efectos?

– “Ha sido una larga reflexión junto a las autoridades. La fórmula se tendrá que trabajar entre el sector público y privado. Necesitamos una inyección financiera para mantener a los emprendedores y ver cómo se puede ejecutar una ayuda de ese tipo.

Además, la gestión, hay que pensar cómo ejecutaremos y poner la confianza que le demos a los turistas, si es que somos capaces de cumplir los protocolos sanitarios. Es una incertidumbre, pero hay que trabajar para mitigar el efecto pandemia”.

– ¿Cuál es el desafío de su gestión, entonces?

– “Una parte es el trabajo gremial y por otro lado tendremos un punto de encuentro con la comunidad y eso lo logramos con la nueva sede. La reactivación turística en Puerto Williams va a depender de la confianza que le entreguemos al turista”.