Mauricio Przygodda y Graciela Andrade, una historia de amor en torno a las artes marciales

En un mes más buscará ascender a quinto dan En su academia Dragones blancos enseña las técnicas de esta disciplina, que aprendió desde niño. Como su familia tiene raíces alemanas, vivió un tiempo en Europa. Gracias al deporte conoció a su pareja, hija del referente del karate regional, Mario Andrade

Con 38 años, Mauricio Przygodda Guichapane ya tiene una larga trayectoria como taekwondista y formador. Aunque partió en el bicicross y el fútbol, fue en este arte marcial donde encontró su destino. Sus padres, Rigoberto y Elena si bien no practicaron alguna disciplina, sí lo impulsaron tanto a él como a sus hermanos Christian, que cultiva el jiu jitsu en Alemania, y Johanna y Mónica, que son profesoras.

Con 12 años comenzó en este deporte y progresando rápidamente. “De a poco empecé a viajar, conocer maestros, entrené en Santiago, en Rancagua y así fui participando en nacionales, en la Liga Nacional, en Panguipulli empezó todo, con el maestro Sergio Albornoz. En ese tiempo el taekwondo no tenía mayor referencia, no estaban dentro de la federación y esas cosas”.

Alemania ha marcado a esta familia, tanto así que muchos se trasladaron a vivir a ese país. “Mi abuelo arrancó de la Segunda Guerra Mundial a Valparaíso, después a Punta Arenas y nacimos todos nosotros. Una de mis hermanas, Mónica, viajó a Alemania a buscar a ver si teníamos a la familia de nosotros, en Colonia había familiares de nosotros y así comenzaron a emigrar mis hermanos, primos, y en Hamburgo, están viviendo allá mis primos, tíos. Vieron que podían establecerse, por la nacionalidad. Estuve como siete meses en Alemania, entrenando taekwondo, era muy distinto a acá”, recordó.

Para Przygodda, esta experiencia le hizo conocer una visión distinta del tae kwon do, porque “en Hamburgo entrené con maestros alemanes, pero no me gustó el enfoque, porque era muy despacio, no hacer doler al otro, ‘cuidado con la pierna’, entonces yo estaba acostumbrado a pelear, pegar fuerte, así que dejé de ir. Entrené Muay thai, boxeo que se practica en Tailandia, que es de puño, rodilla, codo, que se practica harto en Europa. Eso fue hace unos dos años. Estuve en Hamburgo, Berlín, Holanda, para aprender otras cosas y ver el nivel que tenía. Me fue espectacular, los maestros quedaron muy sorprendidos. Me vine a Chile, me tomaron los exámenes, me dieron el cuarto dan, en Santiago, el maestro Omar Román y ahora un maestro coreano quiere tomarme exámenes para quinto dan, que será en Buenos Aires, el próximo mes viajo. Los maestros coreanos están establecidos allá y son los que esparcieron esta disciplina en Sudamérica”, resume el deportista sobre su desarrollo.

Eso le permitió ganar numerosos torneos, en los que destacó como luchador, más que del estilo más artístico. “Yo soy más de combate, lo otro es más figura, forma, movimiento, y eso me aburre. Para llegar a cuarto dan tuve que introducirme en eso, aprender todos los movimientos, pero de gusto no. A mis alumnos les inculco que tienen que defenderse, tener más autocontrol, espíritu de luchador, para cuidar a su familia y alrededores, porque uno no sabe en que mundo está viviendo. En Santiago me quisieron asaltar una vez, en un metro, pero no les fue bien”, recordó. “Tuve que aplicar lo que sé, el tipo se dio cuenta que la había embarrado así que corrió, soltó todo, porque lo alcancé corriendo. Justo andaba con mi bolso con todas mis cosas de entrenamiento, en un segundo me sacó el bolso, pero lo pillé altiro”.

Przygodda, sin querer, pasó de la competencia a la formación. “Había empezado haciendo clases en la Escuela Hernando de Magallanes, con un proyecto formativo, aunque en ese tiempo era netamente un competidor, no estaba ni ahí con hacer clases, tenía un calendario pesado en la liga nacional y el entrenamiento debía ser de alto nivel: cuidarse el peso, comidas. Y me dieron la oportunidad, hice el proyecto, me llamó la atención hacer clases, porque conocí a otra variedad de gente, niños vulnerables, así que lo vi como un tema de vida, en ayudarlos, más que enseñarles taekwondo. Tuve más de 300 alumnos en ese colegio, les hice clases a casi todos y de esa escuela, terminó el proyecto en 2012 y los apoderados y papás me agarraron cariño, así que arrendé el gimnasio de esa escuela, empecé a hacer clases, con 60-70 alumnos, y así comenzó el club Dragones Blancos”.

Con este club ha podido ir a varios encuentros nacionales, con apoyo gubernamental y de la municipalidad, que agradece. “Mi idea en general es que mi escuela crezca, que tenga más cinturones negros. Tengo tres actualmente, primeros danes, de ahí avanzados y mi idea es que siga creciendo el tae kwon do tradicional, que se diferencia del deportivo en que no usa peto electrónico. El de nosotros es el clásico, el originario de Corea, sin modificar la técnica de patadas, porque si te pasa algo en la calle no vas a pegar despacio”.

Pero, ¿ese enfoque más agresivo no le ha traído inconvenientes? “El tema con los niños es muy fácil, porque he hecho muchos seminarios y cursos donde te enseñan a integrar a los niños a la clase, hacerlos jugar, que se conozcan, hagan amigos, que sea un equipo y que hay una disciplina dentro del Dojang, tienen que aprender la marcialidad. Una vez aprendido eso, así como la disciplina y responsabilidad, se les empieza a enseñar patadas, y también que no se les puede dar patadas a todos, no es la idea que vayas a practicarla con tu hermano, ha pasado, algunos practican tres meses y llegan a practicar con el hermano, entonces vienen los papás a reclamar. Así que se les enseña que el arte marcial no es para destruir, es para proteger, un control mental y para desarrollarse dentro de la sociedad. Tú como artista marcial tienes que desarrollar tu capacidad de actitud, no pensar que le puedes pegar a todos”, postuló Przygodda.

Historia de amor

Graciela Andrade es hija del gran maestro de karate Mario Andrade. Junto a sus hermanas Macarena, Verónica y Cristina, ha practicado esta disciplina, estableciendo su lugar de entrenamiento en calle Bories, entre Mejicana e Ignacio Carrera Pinto. Graciela es cuarto dan y practica desde los 6 años.

¿Cómo se unieron las vidas de Graciela y Mauricio? El taekwondista recuerda: “Ella sufría un problema renal, se dializaba, no tenía riñón, estaba muy mal físicamente. Un día vine acá a ver el tema del arriendo y me tocó la suerte de hablar con ella; conversamos, nos llamó la atención a ambos el tema de las artes marciales, así que intercambiamos información, yo de taekwondo y ella de karate, muy intenso, porque una persona que hace karate nunca le hablaría a otro que hace taekwondo, es como una ley de ellos, son muy cerrados en su círculo, los japoneses son así, los japoneses aplicaron las artes marciales a la calle, a la guerra, todos los oficiales eran cinturones negros, de sexto dan para arriba”.

Así surgió el tema de la enfermedad que aquejaba a Graciela, que requería con urgencia un trasplante. “Le dije ‘sabes qué? Yo te voy a donar mi riñón’ y ahí creo que se enamoró. Me hice los exámenes de compatibilidad, pero no lo era, y quedó ahí ese tema. Ella veía como muy lejano esa posibilidad, pensaba que iba a morir nomás, y su hermana Macarena se entusiasmó y dijo que si no era yo, ella le iba a dar el riñón. Todo salió bien y cuando quedaban tres meses este año para que viajaran. Iba con ella en un taxi, la llaman y le dicen que tenía que irse de inmediato a Valdivia porque le encontraron un riñón. Viajaron con Macarena de urgencia, y fue muy impresionante. Se trasplantó, salió todo correctamente, ella ahora goza de buena salud, trabaja para el IND y pensamos en muchas cosas a futuro como tener un espacio más grande. Estamos felices porque está mejor”, relata emocionado.

Orgulloso menciona también a su hijo Jean Pierre, que sigue sus pasos en el tae kwon do. “Mi hijo Jean Pierre tiene 6 años, es cinturón amarillo y partió porque venía acá, aprendió a caminar en un dojang, yo tampoco lo obligo, él si quiere lo hace, igual le gusta el básquetbol y fútbol, así que él que elija su camino”, recalcó Przygodda, que también tiene en su familia a dos futbolistas. “Mis primos Nelson Aguilar e Iván Ojeda jugaron futbol, en Sokol y Prat, Nelson quiso ser profesional”, concluyó el taekwondista, que el año pasado fue premiado por la Confederación de Artes Marciales por su trayectoria.