Mayor cercanía con la comunidad es parte de la renovada imagen que entrega el Ceia

El Centro de Educación Integral de Adultos, Ceia, cumplió el 6 de septiembre 27 años de labor, los que celebró con una serie de actividades, que concluyeron con una velada de gala. En ella se destacaron los logros del establecimiento fundado en 1991, heredero de las jornadas nocturnas como del Liceo B-9 Carlos Turina Blazina y de la histórica “Sociedad de Instrucción Popular” fundada en 1910.

Su director es Valentín Aguilera Gómez, un docente de 35 años, que asumió en marzo tras el concurso de Alta Dirección Pública. Magallánico por adopción, ya que es oriundo de Castro, Chiloé, su enseñanza básica la cumplió en el Colegio Adventista y en la Escuela Villa Las Nieves, mientras que la media, en el Instituto Superior de Comercio. Sus estudios superiores los continuó en la Umag y en la Universidad de Chile. Es su primera experiencia como director, aunque anteriormente se había desempeñado como docente en el Insuco, Liceo Industrial, Escuela España, la extinta Universidad del Mar y en Inacap.

“En este aniversario, coincide con el Día de la Alfabetización que es una efeméride muy importante para nosotros porque fue cuando se fundaron los Ceia en todo el país, y el viernes en la velada hicimos un reconocimiento a los estudiantes destacados, y a funcionarios de antigua trayectoria”, partió destacando Aguilera sobre el establecimiento, que cuenta con una planta de 50 funcionarios entre profesores, asistentes de educación, equipo de gestión, Proyecto Integración Escolar.

El Ceia tiene una matrícula de 364 alumnos, en tres jornadas de mañana, tarde y noche; con clases desde los primeros niveles básicos hasta cuarto medio en modalidad dos por uno.

Las celebraciones por el aniversario incluyeron una serie de actividades, que forman parte de un sello diferente que busca establecer el centro. “Se hizo una charla sobre patrimonio de la Universidad de Magallanes en conjunto con el Departamento de Arquitectura en jornada vespertina; hubo actividades de esparcimiento, en la noche una presentación de teatro con la agrupación Kre; una acción social con el grupo de voluntariado Puro Corazón, se brindó una once para personas que están en riesgo social, y también un ciclo de cine y Derechos Humanos”, detalló Valentín Aguilera.

Convivencia

Respecto de la convivencia al interior de una comunidad educativa tan diversa, y con gente de distintas edades, su director estima que “es un colegio con un trabajo más complejo a los tradicionales, respecto de cómo se abordan los distintos problemas. Trabajamos cotidianamente enfrentando fenómenos como la deserción escolar, entre otros. Este año contamos con un encargado de convivencia escolar, también tenemos que enfrentar algunos mitos, como que el Ceia es complicado y sobre eso, temas de convivencia escolar no hemos tenido, no ha existido ningún suspendido durante el año. Además, junto con la jefa de UTP, Claudia Henríquez Troncoso, trabajamos el concepto de la Pedagogía de la diversidad, que también podemos encerrarlo en el concepto de educar en inclusión, porque al trabajar en educación de adultos, a diferencia del colegio tradicional, en un aula podemos tener un alumno de 16, 17, 18 años, pero también alumnos de 40, otros que durante veinte años no fueron a la escuela; alumnos de otras nacionalidades con sistemas educativos totalmente distintos, entonces el profesor del Ceia está en condiciones de atender la diversidad en el aula, y nos estamos capacitando y perfeccionando en eso”, profundizó Aguilera.

El director del Ceia explicó tres ideas que buscan desarrollar: “Primero, que sea un establecimiento inclusivo, que trabaje con la diversidad; segundo, que tenga un perfil ciudadano, que no solamente incentive la participación político-electoral, sino que también se preocupe del entorno, el medio ambiente; fomentar valores como la solidaridad, fraternidad, respeto; temas como la educación en la naturaleza; memoria y derechos humanos; promover el trabajo en conjunto en equipo, articulando con la Sociedad Civil y también, un concepto de que aunque estamos en educación para adultos, no perdemos el enfoque de dar una educación integral”.

Es por ello que Valentín Aguilera invitó a “todos los que tengan ese capítulo pendiente respecto de sus estudios, que nos visiten, que conozcan la modalidad más adecuada para poder terminar sus estudios, enseñanza básica o media. Hay un requisito de corte para media, el requisito básico es tener 16 años, la básica es de 14 y de ahí en adelante tenemos alumnos de 70-80 años, por eso es que ponemos un acento en el tema de que el establecimiento está en condiciones de atender la diversidad”.

Otro tema que afectó al Ceia está relacionado con la infraestructura. En ese sentido, el director indicó que después del aluvión de 2012, “se hicieron muchas mejoras. El piso está remodelado tanto en el gimnasio como el acceso posterior o las salas, hay salas con datas, laboratorio de computación, biblioteca, sala multimedia, talleres de cocina, mejoras en los baños, sala de juegos”, detalló finalmente, el director del Ceia.