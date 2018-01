Mayor conciencia sobre la salud del planeta abordó Congreso Futuro

Una jornada de exposiciones que hizo reflexionar a los adultos y motivar a los niños fue la que se desarrolló ayer en los salones del Hotel Casino Dreams, con el Congreso Futuro 2018, que por tercer año consecutivo tiene sede en Magallanes. El encuentro es organizado por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, y contó con las exposiciones del fotógrafo y activista estadounidense, Chris Jordan; el profesor de conservación marina, Callum Roberts (Inglaterra); el profesor de ciencia de ecosistemas, Yadvinder Malhi (Inglaterra); y el doctor en química computacional de la Academia de Ciencias de Beijing, Leming Shi (China).

Jordan mostró un adelanto de su documental Albatross, en el que registró la vida de estas enormes aves en una isla del centro del Pacífico, y cómo la gran cantidad de plástico lanzado al mar les causa la muerte. En tanto, Callum Roberts presentó “El océano, el latido del planeta Tierra”. A su vez, Yadvinder Malhi centró su exposición en la historia de la influencia humana en el mundo desde la época romana hasta nuestros días, y cómo hoy la comunidad es mucho más influyente en el impacto que se genera en el medio ambiente a nivel mundial.

Finalmente, el doctor en química computacional de la Academia de Ciencias de Beijing, Leming Shi, presentó “Medicina personalizada para el diagnóstico y terapia temprana del cáncer”.

La senadora Carolina Goic, que integra la Comisión Desafíos del Futuro, explicó que buscaron expositores “que son más atingentes a temas regionales, y por eso hemos ido avanzando en la conformación de áreas marinas protegidas, de qué manera estos instrumentos han servido desde el punto de vista institucional o la importancia de los océanos frente al cambio climático o los desafíos, con un trabajo maravilloso con los albatros, de cómo tomamos conciencia de la contaminación del planeta y cómo eso está matando especies”.

En ese sentido, la senadora sostuvo que el desafío es “cómo esta discusión científica, la generación de conocimientos nos permite tomar decisiones de política pública, eso es lo que me interesa incentivar; tenemos el conocimiento, pero cómo nos hacemos cargo de ello, y por eso, es tan importante tomar estas discusiones en las decisiones legislativas que hemos adoptado, pero también en las decisiones administrativas, la creación de la red de parques es fundamental y lo que me gustaría es que la región tenga más autonomía para la regulación de sus parques como hemos planteado hace mucho tiempo: tener un fondo que permita financiar el cuidado de nuestras áreas marinas protegidas, de nuestros parques nacionales y que puedan pagar los turistas, un fondo de conservación de nuestra biodiversidad y desarrollo del turismo”.

Niños los pusieron

a prueba

Durante la tarde, unos 60 niños que han participado en diversas iniciativas científicas, compartieron con los científicos, les hicieron preguntas y buscaron respuesta a cuatro preguntas: “¿De qué manera la ciencia y la tecnología pueden cambiar nuestra vida?”, “¿Qué es lo que caracteriza el pensamiento científico? ¿ Cómo esto puede ser útil para un ciudadano que no sea científico?”, “¿Qué significa vivir en un laboratorio natural? ¿Cómo te imaginas una ciudad de la ciencia?”, y “¿Cómo aumentar el interés de los ciudadanos por la ciencia y la tecnología?”.

Tras este proceso de deliberación, cada grupo expuso sus conclusiones a través de delegados.

Camilo Fuentes, estudiante de tercero medio del Liceo Juan Bautista Contardi, comentó: “A la humanidad completa le falta conexión con la naturaleza, y con nosotros mismos, para volver a lo que en algún momento fuimos: una comunidad, donde todos éramos uno solo, no Chile, Argentina, Bolivia. Falta un poco más de liberación, estamos llenos de estrés, todos nos peleamos con todos y si uno puede estar conectado con la naturaleza, hay que hacerlo, porque eso ayuda, es energía, está lleno de vida y hay que aprovecharlo”.

En tanto, Antonia Aliaga, del Colegio Alemán, sostuvo que “la ciencia es muy importante para todos, y unida a la tecnología nos ayuda a conectarnos más entre todos y a ir mejorando y desarrollando cada vez más nuestra sociedad para estar en conjunto y armonía con el medio ambiente. La exposición de Chris Jordan fue la que más me llamó la atención porque en lo personal quiero convertirme en artista, pero siempre me ha interesado la biología y la ciencia, y él logró conectar ambos mundos”.

Priscilla Espinoza añadió que “no solamente hay que fijarse en lo que es materia de ciencia, sino que tenemos algo gigantesco que ver y estudiar, que no hay que centrarse en que solamente existimos nosotros sino que abrirnos y ver que hay un universo que investigar, ver y motivarse”. Finalmente, José Alfaro indicó que “es genial aprender cosas nuevas sobre la ciencia, especialmente que estamos avanzando en la medicina, astronomía y otras materias, por ejemplo, la investigación para combatir el cáncer”.

El evento se clausuró pasadas las 13 horas, mientras que en la jornada de la tarde tuvieron lugar algunas dinámicas por grupos.

