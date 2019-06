Mayor seguridad pública, falta de médicos especialistas, entre las principales quejas vecinales

Edmundo Rosinelli

Duras críticas vertieron dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, sobre temas que afectan a sus miles de representados.

La directiva en pleno habló con La Prensa Austral, en su sede de calle Magallanes 741, segundo piso.

En la cita estaban la presidenta Raquel Alvarez; Mamerto Mensing, primer director; Celia Mansilla, tesorera; Marta Triñanes, pro-tesorera; Tránsito Barrientos, secretaria.

“En estos dos años hemos estado apoyando a las juntas de vecinos, con mucho trabajo territorial, con la idea de mejorar las sedes y sacando proyectos para ellos. Tenemos la esperanza de adjudicarnos los proyectos Paic, donde están participando diez juntas vecinales, para que les puedan mejorar las sedes”, destacó Raquel Alvarez.

La mayor preocupación la enfocan en el área salud, donde “son muchas las horas de espera de los vecinos”, a lo que agregan “la falta de médicos especialistas en los consultorios”, y las eternas esperas en el Servicio de Urgencia del Hospital Clínico. “Estos son temas que nos preocupan como Unión Comunal, además de muchos otros que son de ciudad”, indicó la dirigenta.

Dentro de este ámbito, el dirigente Mamerto Mensing abordó la demora que se produce en la entrega del resultado de una radiografía, desde el Servicio de Rayos del hospital a los consultorios. Los tiempos que se originan son muy extensos. Pusieron como ejemplo lo sucedido a un asociado que le tomaron el examen en enero y en junio aún no recibe los resultados.

Marta Triñanes lamentó la falta de profesionales médicos en los centros de salud, que a la larga es lo que ayudaría a descongestionar el hospital.

Largas listas de espera en las horas médicas. Y muchas veces sucede que una persona espera largo tiempo para ser vista por un facultativo y cuando le toca le avisan que no está atendiendo y le cambian la hora para unos meses después.

Seguridad

La seguridad pública es una problemática que complica muchísimo a los asociados. Mencionaron los múltiples accidentes de tránsito, entre choques y atropellos, “además de los robos y drogas que está corriendo dentro de la ciudad”. Estos temas, dijo Raquel, lo han abordado con ambas policías.

También hablaron de la falta de dotación policial. Y sobre las camionetas municipales de seguridad, si bien apoyan su implementación, critican el distintivo, “porque son rojas y no se sabe si son de seguridad o empresas comerciales”.

Transporte

En transporte público, Celia Mansilla indicó que “las micros chillan cuadras y cuadras, llegan a despertar a todos los vecinos, por el mal estado en que están los buses”.

Se quejaron los dirigentes por la falta de mantención de los buses.

En algunos recorridos a los choferes les dan 35 minutos para cubrir de extremo a extremo de la ciudad. Según les han dicho esto es poco tiempo y por eso en ocasiones no paran a recoger pasajeros.

Y si bien el plano regulador expandió la zona urbana, indicaron que hay sectores que aún no tienen locomoción.

Finalmente la presidenta de la Unión Comunal lamentó que el alcalde Claudio Radonich no quiera trabajar con los dirigentes sociales. “Hay muy poca recepción por parte de la autoridad comunal hacia los dirigentes sociales. Esto se ve reflejado en que el señor alcalde no quiere trabajar con nosotros. Le toma poca importancia y peso al dirigente. No respeta la investidura, de quienes somos elegidos democráticamente por los vecinos”.

Como ejemplo, Raquel Alvarez sostuvo que cuando se inauguraron las letras de los 500 años no había representación vecinal, tampoco cuando presentaron las camionetas de seguridad municipal.