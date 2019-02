Patricia Ainol, participante del Centro de la Mujer: “Me costó 22 años denunciar los actos de violencia”

Hoy el 64% de los jóvenes conoce o tiene a alguien que ha sufrido violencia en el pololeo.

“Antes se escondía más a las víctimas de violencia, ahora se habla más abiertamiente del tema. Uno no tiene que esperar recibir un golpe para reaccionar y tomar alguna medida. Cuando se sufre de amenazas siempre está el miedo a denunciar”, señaló Patricia Ainol, participante del Centro de la Mujer, quien destacó el apoyo recibido de psicólogos y abogados.

Añadió que hoy los jóvenes se atreven más rápido a denunciar, admitiendo que “a mí me costo 22 años gracias a mi hija quien fue la que me dijo ‘ya mamá hasta aquí no más, no voy a esperar a llegar un día y encontrarte muerta para que tú reacciones’. Ella fue la que echó a su padre de la casa”.

Por lo mismo, aconsejó a las mujeres a que se atrevan a denunciar, “la vida es bonita y como mujeres tenemos que aprender a valorarnos”.

Patricia Ainol entregó su testimonio durante la conmemoración del Día de la No Violencia en el Pololeo, actividad realizada ayer en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde hubo una intervención urbana con el objetivo de que los transeúntes reflexionaran sobre esta problemática en el contexto local. En la oportunidad se dispuso de letreros y colgantes informativos además de ropa de mujer donde se podía observar carteles de varios femicidios acaecidos en distintos lugares de Chile, además varias mujeres contaron sus testimonios y se pintó un lienzo alusivo a esta temática.

Es la primera vez que se conmemora esta fecha en el marco del proyecto de ley Antonia, inspirado en la joven de 23 años fallecida en 2017 tras caer desde el piso 13 del edificio en que vivía su pareja. Cercanos a la joven indican que ésta se habría suicidado por la violencia física y psicológica que sufría. Su madre desde ese día ha impulsado esta iniciativa con el objetivo de que se penalice la inducción al suicidio y la violencia en el pololeo.

La seremi de la Mujer y Equidad de Género Patricia Mackenney dijo que hoy contamos con cifras preocupantes que revelan el anhelo de los jóvenes por tener poder y control sobre sus parejas. Por ejemplo, el 38,5% considera que la violencia se da por el deseo de tener el poder y el control de la relación y que el 64% de los jóvenes conoce o tiene amitadades que han sufrido violencia en su relación de pareja, mientras el 91,3% han escuchado gritos u agresiones verbales en contexto de pololos entre sus pares.

Por último, la intendenta María Teresa Castañón expresó que el llamado es a la cero tolerencia a la violencia contra la mujer y por lo mismo se necesita formar monitores en los colegios y liceos.