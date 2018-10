“Me da vergüenza, como magallánico, que la gente de mi tierra conduzca tan mal”

Sergio Oyarzo Alvarez lleva ejerciendo en el departamento de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas desde el primero de agosto de 1985. En un principio, se desempeñó como auxiliar reponiendo la señalética y reparando semáforos; durante el transcurso del tiempo llegó a ejercer como el máximo encargado de esta área luego de que Zoilo Bórquez Osorio, el anterior director, dejara dicho cargo.

El tiempo ha pasado y luego de 11 años de servicio como director de Tránsito, Sergio Oyarzo, ha acumulado bastante experiencia en este rubro, conocimientos que fueron compartidos con El Magallanes de forma extensa en una conversación en su propio despacho ubicado en calle Jorge Montt.

– ¿Cómo comienza su historia en el departamento de la Dirección de Tránsito?

– “Yo entré a la municipalidad el año ‘85, de los cuales 28 han sido en la Dirección de Tránsito, y estoy próximo a cumplir 11 años como director. Yo comencé como auxiliar, de pala y picota, arreglando semáforos y colaborando en algunas cosas en semaforización; después pasé al escalafón administrativo, después al técnico, luego, al profesional y, después, asumí como directivo, todo esto en distintos periodos alcaldicios. Yo no soy Ingeniero en Tránsito, mucha gente cree eso, en realidad soy ingeniero industrial, pero resulta que nos hemos ido especializando con el pasar de los años a través de capacitaciones que entrega la municipalidad, como también en otros lugares que hemos hecho de forma particular y privada y eso nos ha ido capacitando para conocer en profundidad lo que es el tema del tránsito. Así comencé”.

– ¿Cómo es trabajar en este departamento?

– “Bueno, esta “pega” es muy demandante, yo me acuesto en la noche sin saber si hubo un accidente, un semáforo en mal estado. Después hay otros temas que son desconocidos para la gente, por ejemplo, en materia de licencias de conducir. Los tribunales nos envían todas las sentencias de personas que han sido condenadas o que tienen medidas cautelares, nosotros lo vemos y lo registramos en nuestro sistema de carpetas y, cuando la persona se presenta a hacer un trámite, no pueda efectuar su requerimiento. En total, revisamos al año 35 mil documentos relacionados con la conducción”.

– ¿Existe alguna forma de mejorar la labor que realiza la Dirección de Tránsito, teniendo en cuenta lo que ha pasado con el desvío del tránsito en calle Chiloé en los últimos días?

– “Bueno, si tuviéramos mayores recursos siempre podríamos mejorar, pero, más que eso, más que mejorar nosotros, yo soy de la idea de que la gente, la comunidad en su totalidad debería estar mejor educada en torno al respeto de las normas del tránsito, no sólo los conductores, sino también los peatones. Creo que es muy importante esto. Por ejemplo, si uno conduce hablando por celular, uno conduce después de haber ingerido alcohol y uno va con niños, ¿usted cree que cuando ellos crezcan van a tener un buen ejemplo de cómo conducir?, Yo pienso que no. Si no educamos bien en torno a la forma de conducir vamos a seguir teniendo problemas como los que vimos el fin de semana pasado, me refiero al accidente que le costó la vida a esta joven universitaria, que es muy lamentable por ciento, me da mucha pena.

– ¿Cómo conducen los magallánicos?

– “En general en Magallanes, la gente es demasiado cómoda, y no me incluyo porque, si tengo que dejar el auto más lejos y tengo que caminar, lo hago. A mí, siendo magallánico nacido en esta tierra y como regionalista, me sorprende esa comodidad de mis coterráneos.

“A mí me duele lo que ocurrió el fin de semana pasado donde chocan dos vehículos, lamentablemente con una persona fallecida y con dos jóvenes conductores en estado de ebriedad y uno sin licencia de conducir. Me pregunto lo siguiente: ¿Esos jóvenes, con quiénes salieron, dónde fueron a divertirse, cómo ningún amigo fue capaz de decirles: ‘Por favor, no manejes porque vas exponiendo tu integridad física y de las personas que viajan contigo y la de terceros’? Me da vergüenza como magallánico que la gente de mi tierra conduzca tan mal”.