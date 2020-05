“Me dijeron que estaba corriendo una maratón hacia la muerte”

– Josselyn Velásquez permaneció 18 días internada en hospitales tanto de Punta Arenas como de Santiago. Dice que no se acuerda de nada de lo vivido en dos semanas, pero que pese al drama pudo conocer historias estremecedoras de pacientes y de trabajadores de la salud que se sacrifican a diario por gente que ni siquiera conocían.

Cada testimonio, dramático por cierto, parece dejar una moraleja. Porque más allá de una lección de vida, surge como un capricho de ella, que llama por medio del estremecedor relato de sus protagonistas a intentar entender el cómo y el por qué de tanta fragilidad.

Y aunque la dureza se logra después de tanto ver, escuchar, protagonizar y ser testigo, reconforta saber que palabras como las de Josselyn Velásquez Naín golpean y estremecen. “El médico me dijo: ‘Estás corriendo una maratón y, si yo no la paro, te vas a morir´”.

Aquel es el último recuerdo de la joven magallánica, madre de dos pequeñas hijas, antes de salir de una oscuridad que se prolongó por más de dos semanas.

Josselyn hoy cumple sus últimos días de cuarentena familiar. Dice que lo que vivió no fue una pesadilla para ella “porque no se acuerda de nada”, pero que el verdadero mal sueño lo sufrió su esposo y el resto de su familia, que en buena parte también dio positivo al Covid-19.

Recuerda que fue en abril cuando llegó hasta el Cesfam Mateo Bencur para buscar medicamentos para su madre, quien desde hace un año se somete a diálisis.

“El día 21 mi mamá se hizo exámenes que arrojaron que tenía una neumonía leve. Algo para tomar y a la casa, donde vive junto a uno de mis hermanos. Yo comencé a sentirme mal, pero todo fue rápido y no me acuerdo de nada. Mi esposo me llevó al consultorio, luego una ambulancia y al Hospital Clínico. Ahí me acuerdo haber estado en la misma sala donde permaneció mi hermano antes de fallecer (Pablo, ex músico del grupo Manakata fallecido el 2012 tras un accidente en la ruta). Ya cuando desperté me dijeron que estaba en Santiago”.

La joven había sido trasladada vía aérea a la capital e internada en el Hospital de Tórax. Su condición era de extrema gravedad y obligaba a mantenerla conectada a ventilador. “Recién desperté y me enteré de las cosas el 1 de mayo. Me habían entubado, había perdido movilidad, memoria, tampoco hablaba. De a poco fui recuperándome, pudiéndome comunicar con mi familia y rogando para que ellos estuvieran bien y supieran que yo lo estaba”.

Una experiencia

de aprendizaje

Agregó que durante su permanencia en el hospital pudo conocer de la dedicación del personal de salud, con personas que lo dejan todo por ayudar al prójimo, con madres que no ven a sus hijos en semanas para dedicarse al cuidado de gente extraña, y también con pacientes que transitan por la delgada línea que separa la vida y la muerte.

Hoy Josselyn recibió el alta hospitalaria luego de un drama de 18 días (dos en el Hospital Clínico, 14 en Santiago, y dos más en Punta Arenas), debiendo mantener su cuarentena hasta el próximo 24 de mayo. Junto a ella permanecen su esposo y sus hijas de 3 y 5 años, todos quienes arrojaron positivo al examen de Covid-19.

Además, uno de sus hermanos permanece internado por la misma razón en Santiago, y también cumplen cuarentena en sus respectivos hogares sus dos hermanas gemelas y sus sobrinos.

Su madre, de 66 años, felizmente permanece en buen estado de salud.

“Fue difícil, pero son cosas que a una la humanizan. Conocí historias, realidades, angustias, que te hacen tomar conciencia y el peso de a qué nos enfrentamos. Fue un proceso extraño, despertar en otra ciudad sin saber qué pasó. Es fuerte… ¡Ojalá mi testimonio sirva!”, dice cerrando el diálogo.