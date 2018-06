“Me parece que el intendente está bastante sensibilizado como para que le demos un corte rápido al tema sanitario que se está produciendo”

– El consejero regional manifestó que había escuchado que, de alguna manera, iba a haber una desaceleración respecto de la iniciativa, pero que se quedaba más tranquilo por el interés que ha mostrado el intendente.

Una conversación larga y tendida sostuvo esta semana el intendente Christian Matheson con los integrantes de la Comisión de Régimen Interior del Consejo Regional para abordar qué pasará con varios proyectos, entre ellos el del ex hospital regional, edificación que actualmente se encuentra en paupérrimas condiciones producto del abandono y el vandalismo.

Según comentó el consejero Miguel Sierpe, se logró distender una situación que no era fácil, ya que el intendente ha dicho que está en estudio un plan de desarrollo que contempla mucho de los proyectos que estaban anunciados y esos se van a continuar, pero también hay otros que se pueden reformular. “Pero, en definitiva, él ha logrado percibir por qué fueron aprobados algunos proyectos y cuáles son las perspectivas. Entendemos que éste es un gobierno que tiene derecho a revisar los principales vectores del desarrollo en Magallanes, pero nosotros también tenemos derecho a defender lo que pensamos que es importante”, precisó.

En relación al destino del ex hospital regional, Sierpe dijo estar tranquilo.

“Me tocó hacer las gestiones para que los activos del Servicio de Salud queden en manos del gobierno regional. Se había escuchado que, de alguna manera, iba a haber una desaceleración respecto de la iniciativa que buscaba recuperar el edificio del hospital antiguo y a mí me parece que el intendente está bastante sensibilizado como para que le demos rápidamente un corte al tema sanitario que se está produciendo que es muy grave para los vecinos y tener en cartera el desarrollo de un proyecto un poco menos ambicioso de lo que se pensaba originalmente, pero, de todas formas, va a buscar una solución urbanística y de plusvalía a los habitantes del sector del Barrio Prat”, expresó.

El core agregó que le ha pedido al intendente que estas reuniones pudieran ser un poco más reiterativas porque el trabajo del gobierno regional se ve mucho más potente cuando trabajan conjuntamente el ejecutivo y el Consejo Regional. “Esto es mucho más fácil que hacerlo cada uno desde su trinchera y que conozcamos las informaciones por la prensa. Le he pedido que ojalá se recupere la relación que teníamos con el gobierno regional, principalmente el año pasado, donde tuvimos una participación directa con las autoridades centrales que visitaron la región, incluso con la Presidenta de la República. Le he solicitado consideración, respeto y que no minimice la importancia que tiene el Consejo Regional”, precisó.