Nuevo director regional del Fosis, Hernán Soto Muñoz: “Me siento muy contento y orgulloso de trabajar por mi gente”

El intendente Christian Matheson presentó ayer al nuevo director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), Hernán Soto Muñoz. La nueva autoridad es licenciado en Educación, profesor técnico profesional con mención en Turismo y Diplomado en Formación Pedagógica en Educación Superior.

Soto es magallánico y accede al cargo vía concurso de Alta Dirección Pública. Se ha desempeñado en el área público/privada como profesor de la carrera de turismo del Liceo Sara Braun y como presidente de la Agrupación de Dueños de Hostales y Residenciales. “Estoy muy contento de que se me dé la posibilidad de ser el ganador de este concurso, son 35 días ya de concurso con un viaje a Santiago, con entrevistas y bueno se logró el objetivo. Estoy feliz de poder enfrentar este nuevo desafío y poder articular un poco esto del Fosis que va direccionado 100% con lo que tiene que ver con la superación de la pobreza y la vulnerabilidad de las personas”, precisó.

A primera hora de ayer se reunió con su equipo de trabajo. “Necesito mucho de ellos para poder aprender en lo referente a los tecnicismos de cada sector. Fue un encuentro muy bonito, me siento contento y orgulloso de poder trabajar por mi gente, por mi tierra y por mis coterráneos”, puntualizó.

Respecto de sus motivaciones para postular al cargo, Soto destacó que dentro de la educación sentía que ya tenía una etapa cumplida y lamentablemente el establecimiento educacional donde él se desem-

peñó por años, el Liceo Sara Braun, fue decayendo “hoy está con una matrícula muy baja y uno empieza a perder horas de clases. Viendo de todo lo que se podía hacer en Punta Arenas y los concursos lo que más me llamó la atención fue el Fosis, porque es algo que va mucho con mi personalidad, con los valores de mi familia y mis amigos, lo social creo que es lo mío”, subrayó.

Finalmente, se le consultó si en lo personal le hubiese gustado postular como director del Servicio Nacional de Turismo: “La verdad que no, me lo han preguntado y dentro de lo que es educación me fui alejando del turismo, después de haber sido por años dirigente y me fui dedicando a lo que tiene que ver con la educación y con la parte vulnerable de ella y eso me llevó al lugar donde hoy día estoy”, sentenció.

Por su parte, el intendente Christian Matheson dijo que lo que ellos esperaban como gobierno que se elaborara en el corto plazo, 15 días máximo tres semanas, un plan de acción en cuanto a iniciativas que puedan beneficiar a los pequeños emprendedores para que puedan potenciar y desarrollar sus actividades “de tal forma que podamos ir creciendo como región e incrementado también la ocupación de la mano de obra que es uno de los temas que más nos preocupan”, manifestó.