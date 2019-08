Ex timonel de la dirección del Trabajo: “Me voy con la satisfacción de que se hizo una buena labor y espero que se reconozca con el tiempo”

“Yo era el último director regional que no era parte de un concurso por Alta Dirección Pública (ADP) y la razón de mi salida se explica fundamentalmente por eso, en ningún caso se debió a falla alguna o motivo similar”.

Con estas palabras el ahora ex timonel de la dirección del Trabajo de Magallanes, Francisco Parada Ferrada, señaló la causa central de su dimisión del cargo el 1 de julio pasado y que de momento subroga René Zúñiga, funcionario con 30 años de servicio.

Y, es que la aclaración era necesaria, toda vez que se desconocían las causales de su salida, elucubrándose tras dicha situación, toda suerte de conjeturas.

Sin embargo, más allá de que este año el puesto se define por la vía ADP, el ahora ex puntal de la repartición laboral indicó que hay otra situación que suma a su partida. “Estoy tramitando mi traslado a la Región del Ñuble, lo que debería quedar finiquitado en los próximos días. La idea es seguir mi carrera pero con un ritmo más pausado, ya que siento que en Magallanes cumplí todas las metas que cualquier funcionario podría alcanzar. Fui Inspector Provincial y jefe de la Inspección del Trabajo de Punta Arenas por dos años, además de coordinador de relaciones laborales durante 11 años y director regional por espacio de siete años. Por lo tanto, es hora de cambiar un poco el switch”, planteó.

Asimismo, el ex director valoró la fuerza que tiene Magallanes en lo que se refiere a cultura de diálogo social, en el sentido que los actores laborales buscan el entendimiento a través de mesas sectoriales. “Es algo en lo que me gustó ser partícipe y es una de las cosas que me hacen sentir que por mi parte: ‘misión cumplida’. Me voy con la satisfacción de que se hizo una buena labor y espero que se reconozca con el tiempo. Ahora a disfrutar más de la familia”.

Misión del sucesor

Desde la cartera del Trabajo, se indicó que se espera que el llamado a concurso para determinar el nuevo personero que encabezará la dirección tenga lugar en septiembre, de manera que asuma en octubre o noviembre próximo.

Mientras tanto, Parada tiene identificado el principal desafío que recaerá en el próximo ocupante del cargo directivo. “La tarea principal será el acompañar la política de modernización que está liderando la dirección nacional. El propósito de ella es acercar la institución a la comunidad, en el sentido de facilitar los trámites (a través de la plataforma ‘Mi DT’. Luego está también el mantener las instancias de diálogo y entendimiento entre los actores laborales”, dijo junto con destacar que bajo su gestión se creó de forma

inédita en Magallanes, el único Centro de Conciliación, Mediación y Derechos Fundamentales del país, así como también se erigió como ancla estratégica una oficina intermitente antártica en Puerto Williams, que permite la asistencia mensual del servicio a dicha zona, con una periodicidad de seis a siete días. “La idea es que el próximo director que asuma pueda instalarla de manera definitiva, sería un bonito desafío”, complementó.

Por su parte, el director (s), René Zúñiga acotó que la modalidad de contrato bajo la figura ADP es de tres años, renovable por otros tres más.

Modernización

A la par del proceso mencionado, el gobierno ultima detalles para el ingreso próximamente del proyecto de ley que moderniza la Dirección del Trabajo -como parte de la agenda legislativa laboral-, la que considera entre otros puntos la renovación de la planta de funcionarios y el fortalecimiento de la carrera funcionaria, potenciando además las facultades de fiscalización, en tanto el jefe del servicio deberá ser elegido previa ratificación del Senado, esto por un período que superaría los cuatro años.