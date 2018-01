Médico con ancestros magallánicos asume en Hospital de las FF.AA.

El capitán de navío de sanidad naval Rodrigo Márquez Marnich, médico especialista en cirugía con más de 28 años de servicio, reemplazó en la jefatura del Hospital de las Fuerzas Armadas al ahora ex director Boris Sánchez Manríquez, quien asumirá como director del Hospital Naval de Viña del Mar.

El nuevo director señaló que su desafío será mejorar los estándares de calidad de atención hacia el personal naval y sus familiares, además de mantener el compromiso con los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y responder a las necesidades de toda la comunidad magallánica civil que necesita los servicios de este centro asistencial.

Márquez Marnich realizó sus estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, para luego desempeñarse en el Hospital Regional de Concepción y cumplir tareas administrativas en el Hospital Naval de Talcahuano. Su último desafío fue en la Dirección de Sanidad de la Armada de Chile.

El médico señaló que su designación a nuestra zona se debe a un deseo personal, por lo que se puso a disposición de las autoridades militares: “Siempre me ha llamado la atención esta ciudad, ya que mis ancestros maternos son de la Región de Magallanes y me gustaría poder encontrarme con la historia de mi familia que ingresó a Chile desde Punta Arenas”, agregando además que “siempre me atrajo la posibilidad de desarrollarme profesionalmente, como médico y oficial de la marina en una ciudad tan austral, ya que la experiencia que se obtiene en los límites del país es algo incomparable”.

Respecto de las tareas que pretende llevar a cabo con la comunidad, es generar mayores instancias en que la población pueda participar de iniciativas prácticas e informativas ligadas a la salud, como es el caso de los simulacros de emergencias epidemiológicas y así potenciar la comunicación entre el hospital y la población.

El saliente director, Boris Sánchez Manríquez, se despidió de nuestra región con más de 11 años de servicio en este centro médico militar, en los que sirvió en todos los grados de la carrera de un oficial de sanidad, desde teniente hasta capitán de navío.

