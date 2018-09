Médico Jorge Bardisa Méndez: “No soy magallánico de nacimiento, pero sí de corazón”

“Me diagnosticaron cáncer de colon y por eso le puedo decir que es un orgullo tener en nuestro hospital al doctor Stanko Karelovic”, señala a modo de elogio al destacado gastroenterólogo magallánico.

Texto Edmundo Rosinelli

Foto Gerardo López M.

Tentado por una tía (Dolores Méndez, casada con Romualdo Baeriswyl), el entonces recién egresado médico cirujano Jorge Bardisa Méndez tomó la decisión de venirse a vivir a Punta Arenas, a probar suerte por un tiempo breve.

Desde aquella elección han pasado 37 años: no se movió más y hoy, con mucho orgullo, dice no ser magallánico de nacimiento, pero sí de corazón.

Toda su carrera médica la ha desarrollado en Punta Arenas. Incluso hoy comparte sus conocimientos y experiencia con los alumnos de la Universidad de Magallanes.

Su historia

“Llegué a esta ciudad como muchos, con la intención de venir por un tiempo corto, porque mi tía, Dolores Méndez, hermana de mi difunta madre, me lo ofreció, así que luego de recibirme en la Universidad de Concepción postulé a Punta Arenas. Y hoy ya llevo 37 años ligados a esta región”.

Acá conoció a su pareja, la enfermera Amalia Gallardo, con quien lleva 35 años de feliz matrimonio. Tuvieron tres hijos, todos ligado al área de la salud: Ximena, tecnólogo médico que vive en la Región del Ñuble; Luis, kinesiólogo del Hospital de Lota y Jorge Pablo, embriólogo, dedicado a la fecundación in vitro, ambos radicados en la Región del Biobío.

Urgencia

Durante muchísimos años Jorge Bardisa trabajó en el Servicio de Urgencias y fue el rostro visible de aquella unidad.

Siempre estuvo disponible para la prensa cuando el requerimiento era la entrega del diagnóstico de un paciente herido.

Jamás se negó a una entrevista, en tiempos que el contacto entre el médico y el periodista era directo y presencial. No por comunicados de prensa.

“En el Servicio de Urgencias permanecí muchísimo más años de los que imaginé alguna vez. Casi los 37 que estoy en Magallanes, porque el año 89 me fui de director al Hospital de Puerto Natales, donde continué haciendo turnos. Después, de ahí, partí a hacer mi beca de cirugía al Hospital Barros Luco. Fue el Servicio de Salud el que me envió a la Universidad de Chile, proceso que terminé en marzo de 1995 y de ahí volví a Punta Arenas”, señala.

Actualmente Bardisa se encuentra acogido al sistema de liberación de turnos (artículo 44 de la Ley 15.076). Lo pueden hacer sólo los médicos que acrediten haber cumplido 20 años de turnos en un hospital.

“En todo caso igual sigo ligado al Servicio de Urgencias, pero como cirujano senior”.

Un recuerdo especial hizo del médico Perfecto Umeres Laredo, fallecido recientemente, porque fue uno de los primeros jefes que tuvo en la Urgencia.

Además, desclasifica como información que junto al doctor Alvaro Soto, son los únicos médicos que han sido director de los hospitales de Puerto Natales y de Punta Arenas.

Anécdotas

En tantos años de ejercicio de la profesión suma una infinidad de anécdotas, algunas que no se pueden contar, pero en el balance final dice que “hay más de dulce que de agraz”.

“Lo importante es mantener siempre el equilibrio. Hay gente que me reconoce en la calle y saluda con mucho agrado. Incluso me emocionan, porque a esta edad nos vamos poniendo más sensibles”, reflexiona.

Recuerda una pelea de pandillas, cuando tuvieron que intervenir a seis pacientes en forma simultánea.

Y como jefe del Samu, cargo que ejerció durante tres años, participó en una evacuación aérea a Tierra del Fuego, donde unos ciudadanos argentinos resultaron lesionados producto del volcamiento de un bus.

“En el balance final tengo más historias felices que penosas”, indica.

Le alegra mucho que cirujanos nuevos hayan podido resolver patologías muy complejas. “Hace poco un paciente asaltado llegó con una herida penetrante cardiaca y fue intervenido por un cirujano nuevito quien le salvó la vida”.

Docencia

Una faceta que lo tiene feliz es la docencia. “Estoy participando en la carrera de Medicina de la Umag, lo que me motiva muchísimo, sobre todo porque he tenido muy buena relación con los estudiantes de la primera y segunda generación, que son los que han pasado por cirugía. Incluso me hicieron un pequeño homenaje como el más empático. Por eso me estimula mucho esto de hacer clases”.

Cáncer

Y como son las paradojas de la vida. Como buen cirujano, que ha intervenido y resuelto la salud de miles de pacientes, le tocó a él ahora ser operado.

Le diagnosticaron cáncer de colon, “es una enfermedad maligna, pero por suerte el equipo de Punta Arenas que nos controla es una maravilla. Le puedo decir que es un orgullo tener al doctor Stanko Karelovic, quien ha recibido reconocimientos nacionales. Hace poco sacó la voz por Chile en el tema de la prevención del cáncer de colon”, expresa.

“Los que hemos tenido este cáncer somos un agradecido de Stanko”, nos dice el doctor Jorge Bardisa.

En este trance vivió una situación bastante especial y anecdótica.

Una noche de domingo tuvo que ser sometido a una operación de urgencia en la capital. “Para los colegas, todos más jóvenes que yo, tener que intervenirme presentando una complicación no era fácil. Mi cirujano andaba en un congreso en el extranjero y al colega que me atendía le costaba mucho hacerlo. Tuve que empujarlo a tomar la decisión. Y lo curioso es que este muchacho, 20 años menor que yo, resultó que había sido un interno mío en el Hospital de Puerto Natales. Porque en esos tiempos los estudiantes de la Universidades de Chile y la Católica hacían una pasantía formal de dos meses en un hospital de provincia. Y 20 años después le toca a él operarme, fue algo que realmente nos conmovió a ambos”.