Médico veterinario: “No cualquier casa puede ser peluquería, deben tener condiciones mínimas”

Luego de que se hiciera público el fallecimiento de una perrita poodle, tras ser atacada por otro perro a raíz de un descuido en una peluquería canina, el médico veterinario José Ballesteros Navarro, reconoció que falta fiscalización y sostuvo que estos establecimientos deben tener condiciones mínimas para poder trabajar con animales.

En su opinión, “no se trata de que cualquier casa sea una peluquería, esa no es la idea, pues deben tener ciertas condiciones”, comentó el profesional, quien reconoce que estos locales no son fiscalizados.

Añadió que en su clínica, tienen caniles para perros pequeños, en que cada uno queda en su propia jaula, de manera que no tenga contacto con otros perros. “El perrito se toma de la jaula se lleva a la peluquería, se trabaja sólo con él y luego vuelve al canil”, afirma, añadiendo que los perros grandes están en caniles que se ubican en otro pasillo, aparte de los perros pequeños, y con un espacio para cada mascota de manera de evitar el contacto entre los perros. “Esta peluquería tiene más de 40 años entonces la gente que atendemos está con nosotros muchos años. Ellos vienen y dejan a sus perritos instalados con el cierre”, complementa.

En relación a los cuidados que hay que tener, advierte que los perros pueden saltar porque no les gusta bañarse, por lo que tratan de salir, sin embargo admitió que no había escuchado de un accidente tan grave como el ocurrido con “Kenita”. “Estos casos son raros, pero aun así es necesario tener las precauciones para que esto no se produzca. Un ejemplo de ello es que no se puede tener a varios perros en una sala de estar porque se pueden ocasionar peleas”.

En su caso dispone de una peluquera canina que trabaja con ellos alrededor de 34 años, pero sólo trabaja con perros pequeños (máximo 12 kilos). Se ofrecen baños y cortes.

