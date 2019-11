Medidas del gobierno para apoyar a las Pymes quedan ‘cortas’ al no considerar el lucro cesante

Tal y como lo anunció el gobierno, este jueves tuvo lugar en el Instituto Antártico Chileno (Inach) la feria Arriba Mi Pyme, iniciativa que tuvo como propósito dar a conocer las herramientas con que cuentan los distintos servicios dependientes del Ministerio de Economía, para apoyar a las 54 Pymes que producto de algunas acciones violentistas ocurridas en las recientes manifestaciones sociales, resultaron con daños en su infraestructura. Así también, fue la oportunidad para que otras que no alcanzaron a registrarse en el catastro, se sumaran a la instancia.

Fue así como Corfo, ProChile, Sercotec, el Centro de Desarrollo de Negocios, ChileCompras, el Servicio de Impuestos Internos y el BancoEstado, además de Fosis entre otros, brindaron orientación a los asistentes, quienes no obstante las expectativas que tenían al llegar, se encontraron con que las medidas gubernamentales no incluyen hasta ahora soluciones para enfrentar el ingrato ‘lucro cesante’.

Util pero insuficiente

Y es que varios de los que llegaron al Inach, querían saber si habría opciones para los establecimientos que sólo se vieron afectados por bajas en el nivel de ventas o servicios, producto de tener que cerrar más temprano o porque los clientes derechamente no llegaban por un tema de ‘seguridad’.

Gianina Tombolini, dueña del emprendimiento de turismo rural Patagonia Breath, señaló que sus ventas se vieron enormemente afectadas. “Incluso hice una inversión fuerte para Halloween pero nos compraron la mitad de los servicios presupuestados. El punto es que los créditos hay que pagarlos igual y el dinero no está entrando. Por ende, vine a la feria para ver si tenían soluciones para mitigar este tipo de situaciones, pero nada de lo que ofrece Sercotec, Corfo o el mismo BancoEstado se ajusta a mi situación, porque nosotros no sufrimos daños, sino lucro cesante”.

Por su parte, Carlos Quiroga, Rental and Service Manager de ‘Aventura MotorHome’, concurrió en busca de alguna vía de apoyo, por la notoria baja en la dinámica de su negocio. “Ibamos para la tercera temporada, con más del 50% de las reservas vendidas, con muchas cotizaciones por semana entre octubre y marzo, para servicios en Torres del Paine principalmente. Pero la contingencia nacional nos ha pegado muy fuerte, tuvimos cancelaciones en noviembre y también las hay para diciembre. Hasta ahora la merma es equivalente a un tercio de la temporada, considerando pérdidas de reservas, mientras que las cotizaciones se fueron a cero. Los turistas extranjeros -estadounidenses, canadienses, neozelandeses, australianos- señalan que como mi producto es familiar, evidentemente no pueden tomar el riesgo de venir a un país en esta situación. Se ha complicado todo y al venir me dicen que no hay por ahora financiamiento para mi caso”.

En tanto, Zully Aguilar llegó por motivo de que las ventas de su local Electrónica ZyC cayeron un 80%. “Por el tema de manifestaciones tuve que cerrar temprano varias veces y en algunas oportunidades no pude ir. Hablé con varios servicios -en la feria- y para estas situaciones no hay todavía una respuesta definitiva y tampoco saben qué va a suceder. Mientras, sólo decir que no tengo cómo pagar el arriendo del local”.

Cero opción

Nancy Quedimán visitó esta instancia para ver si podría hallar respaldo para repuntar en las ventas de su Almacén San Andrés, ubicado en villa Alfredo Lorca, pero no tuvo suerte. “Pertenezco al 40% más vulnerable y hago un gran esfuerzo para costear los estudios universitarios de mi hijo, que a pesar de ser beneficiado con la gratuidad para ello, necesita recursos. Y por la inseguridad que hay con todo esto, me vi obligada a cerrar antes o simplemente no abrir en las tardes. La poca plata que solía mover se redujo por ende, a la nada misma. Así que vine porque necesitaba flexibilidad para pagar el crédito que pedí para gestionar la patente de mi negocio, pero para mí no hay nada. Solución: ¡Cero!”, expresó.

Quien sí dijo haber sufrido daños es Gloria Pérez Delgado, propietaria del salón de belleza Gloria, quien en virtud de la rotura de un vidrio y rayados en la fachada, acudió a Corfo. “Necesito apoyo porque ante la inseguridad que había en las calles, cerraba más temprano y el movimiento de clientes cayó un 90%, cosa que afecta mucho porque entre otras cosas hay que pagar el arriendo. Consulté alternativas recién, pero que me sugieran hablar con el banco y encima de todo esto tenga que endeudarme en un crédito para salir de esto, me pareció absurdo. ¿En qué cabeza cabe?. De hecho tengo uno en BancoEstado que ya está atrasado debido a la contingencia”.

Poco antes de cerrar la jornada diurna de la feria, se acercó Domingo Vega, gerente de Mantenimiento y Construcciones Clínica del Hogar, empresa donde las solicitudes de servicios ha retrocedido en un 60%. “Recién voy a ver qué opciones hay, porque en nuestro caso la cadena de producción es compleja. Ojalá haya solución porque en el país hay una nebulosa acerca de las pérdidas reales a nivel de las Pymes, todo lo cual es producto de años de malas políticas públicas”.

En análisis

La seremi (s) de Economía, Lil Garcés señaló que por ahora sólo está como instancia, la derivación a la banca con créditos flexibles. “La idea es ayudar a las Pymes a reordenar sus pagos, así como aprovechar las medidas del SII para la postergación del Iva, que es un oxígeno a la liquidez. Vamos a ver cómo direccionar hacia el lucro cesante”.