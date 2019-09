Mejor educación sexual y unión entre los establecimientos pidieron líderes escolares

Convocado por la Dirección de Desarrollo Comunitario En el Hotel Cabo de Hornos se reunieron el lunes, una veintena de estudiantes, pertenecientes a los centros de alumnos de escuelas, colegios y liceos, tanto públicos como particulares subvencionados y privados, donde discutieron diversas propuestas

Pocas son las instancias en la que los estudiantes de distintos establecimientos educacionales, pueden unirse, conocerse y compartir ideas. Las realidades en cada una de las instituciones puede ser muy diferente, aunque muchas veces, las necesidades son las mismas. Por eso, los asistentes al Primer Encuentro de Jóvenes Líderes, organizado por la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de Punta Arenas, fue muy bien valorada por los estudiantes que asistieron, el lunes, al Hotel Cabo de Hornos.

La profesional de la Dideco, Carla Godoy, indicó que la convocatoria fue abierta a todos los establecimientos de enseñanza básica y media, en la que debía haber un representante del centro de estudiantes. “La finalidad era que los chicos pudieran compartir en primera instancia, sus experiencias como centro de estudiantes, porque en otras actividades de encuentros de jóvenes, nos habían dicho que necesitaban compartir; y en el segundo bloque, la idea era que desde ellos naciera alguna iniciativa que ellos pudieran hacer para la comunidad, y repetir esta actividades de manera mensual”. Es así como en la Dideco tomaron nota y esperan que haya un trabajo más reiterado y concreto, que vaya más allá de solamente reunirse a conversar ideas.

Godoy indicó que con todas las ideas planteadas, se va a sistematizar la información “para que cuando sea la próxima reunión, el mes siguiente, podamos mostrarles a ellos, de manera más gráfica y concreta lo que se puede realizar a corto plazo o si no, para el próximo año”.

Algunas propuestas

Al término del encuentro, algunos de los estudiantes siguieron comentando sobre las ideas que propusieron y se intercambiaron números, para tener un contacto más cercano y así concretar algunas iniciativas. Felipe Chávez, estudiante de cuarto medio del Colegio Luterano, sintetizó que “fue una instancia para poder compartir y ver qué tanto podemos y hemos logrado, para ver qué se puede hacer con ayuda de la municipalidad. Actividades, por ejemplo, lo más importante fueron las charlas sobre educación sexual, educación cívica y creo que la municipalidad, si nos puede ayudar a nosotros como estudiantes, sería fantástico”, destacó el presidente del centro de estudiantes de su colegio.

En tanto, Esperanza Díaz, que cursa tercero medio en el Colegio Británico, detalló que “nuestra idea en el caso de nuestro grupo, estuvo mucho más centrada en la creación de stands y mostrar lo que hacemos, más allá de los académico, por ejemplo, lo artístico, musical, y educar de esta manera a otras personas. En el caso de la salud, por ejemplo, para nosotros es algo muy escaso, porque hay colegios que prohíben la educación sexual, no dejan que haya charlas, no sé cuáles serán las razones. También lo musical, que son artes que en la región y en todo Chile son opacadas, y hay muchos artistas en todos los colegios, entonces la idea es mostrar eso”.

Constanza Vargas estableció la mirada desde la educación pública. La tesorera del centro de estudiantes del Instituto Superior de Comercio destacó que este encuentro sirvió para “ver lo que pasa en cada uno de los colegios y compartir esas experiencias”. Respecto de las ideas que analizaron, “a nivel social había muchas ideas en las que concordábamos, que era como el tema del reciclaje, aprendizaje, en el tema del medio ambiente, la salud sexual; y también abordamos el tema de las injusticias que ocurren en los liceos, para hacer algo al respecto, por ejemplo, como dijo mi compañero del Luterano, él no vino por el liceo, porque no lo autorizaron a venir; entonces estas son instancias para compartir y ver qué se puede hacer en esos casos”.

Finalmente, la estudiante de cuarto medio del Colegio Alemán, More Vera, opinó que “fue excelente este encuentro, debiera ser con más frecuencia, porque hay muchas temáticas que tratar, muchas cosas que ver como juventud, y cada vez más, los centros de alumnos están adquiriendo más fortaleza y motivación, que es lo más importante para crear cambios. Normalmente, los colegios trabajamos cerrados, en nuestros objetivos y necesidades, entonces la idea es abrirse a hacer cosas más grandes para todos los estudiantes y la comunidad en general”. Y respecto de las ideas que presentó su grupo, destacó “que tuvimos muchas, pero la unimos en una muy grande, que consistía en hacer una expo en donde pusiéramos todo lo que un joven o estudiante necesita, que pueda exponer. Por ejemplo, que cada colegio pudiera traer sus bandas y hacer un festival musical, así como varios stand sobre educación sexual, primeros auxilios, educación cívica. Esto sería todo para nosotros, puesto en un solo lugar, porque también podría haber exposiciones artísticas, plásticas, fotografía, que no pueden mostrar sus talentos y ésta sería una instancia para eso”, finalizó More Vera.

Fotos Rodrigo Maturana / José Villarroel