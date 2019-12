Mejores compañeros de cada colegio disfrutaron de un desayuno en la Intendencia

Tradicional ceremonia del Rotary Club Punta Arenas A la cita llegaron 26 estudiantes, desde prekinder hasta octavo básico, que fueron elegidos por cada establecimiento

Una tradición que ayuda a que los estudiantes refuercen sus liderazgos el interior de sus respectivas comunidades educativas y a su vez, les permite conocer a las autoridades e instituciones. El Rotary Club Punta Arenas organizó un desayuno para premiar a los estudiantes de establecimientos educacionales de Punta Arenas, que fueron distinguidos como Mejores Compañeros. 26 escolares, junto a sus apoderados, llegaron hasta la Intendencia para compartir este encuentro, que fue encabezado por el gobernador Homero Villegas, ante la ausencia del intendente José Fernández. A la cita faltaron nueve estudiantes.

Una torta, un jugo y un café o té fueron las delicias que probaron los estudiantes, que recibieron sus reconocimientos y diplomas de parte del gobernador y de los dirigentes del Rotary Club Punta Arenas, Alejandro Acevedo Uribe (presidente) y Miguel Sanz Muñoz, vicepresidente y encargado de la Semana del Niño de Rotary.

“Tradicionalmente realizamos esta actividad en octubre, donde hay un paseo por la bahía, visita a una industria y una ceremonia en el Teatro Municipal. Pero debido a los acontecimientos que todos conocemos, hubo que reprogramarlo y rescatamos esta actividad, que realizamos hace 4-5 años, que conozcan la Intendencia y a la autoridad”, indicó Sanz. Respecto de la elección de los mejores compañeros, cada curso elige al suyo, en octubre y después, cada establecimiento determina quién debiera ser el representante ante la comunidad.

Miguel Sanz indicó que los valores que se destacan en cada uno de estos chicos es que deben ser “buenas personas, respetuosos con los profesores, papás, compañeros; virtudes que se van desarrollando a medida que van creciendo. La amistad, compartir y ser tolerantes, son otras cualidades, así como la solidaridad entre sus compañeros y que es importante que se rescate en cada curso”, recalcó el presidente de la Semana del Niño, que se cierra con esta actividad.

En la lista de premiados destacaron algunos chicos de otros países, como Dylan Vega Osuna, venezolano, que llegó junto a su mamá Nidia Osuna. “Llevo casi un año en Punta Arenas, en enero lo cumplo. Soy de El Vigía, estado de Mérida. Se siente muy reconfortante que estén mis compañeros, y que me hayan elegido, nunca lo esperé. En mi país no se hacían estas actividades, y me encantó tener esta oportunidad y experiencia”, destacó. Su adaptación, cómo no, ha sido muy buena: “Todo muy bonito, es muy linda la ciudad y me he acostumbrado, aunque estamos acostumbrados al calor”, reconoció el estudiante, uno de los pocos que se atrevió a emitir unas palabras, a modo de saludo, a los asistentes al desayuno.

Cada niño tomó de distinta manera su premio. Hubo algunos que asumieron con timidez y humildad el reconocimiento. Otros se mostraban alegres y entusiasmados. Los papás, todos orgullosos, tomando imágenes a cada momento.

Lorenzo Alarcón Agüero llegó desde la Escuela Elba Ojeda Gómez, de Río Seco y sobre esta experiencia, agradeció esta oportunidad porque, “nunca vi que premiaran a los mejores compañeros y es algo que se debe destacar. Yo soy del Centro de Alumnos, pero también me preocupo harto de mis compañeros, me gusta ayudar, proponer temas si se puede”.

Vicente Vargas estudia en séptimo básico en el Colegio Pierre Faure, quien aventura que recibió este premio “porque soy extrovertido, porque me lo dieron el mismo año que llegué. Participaba en Acle de ajedrez, solamente. Pero en esta experiencia, me encantó ver que esta experiencia ha sido muy bonita”.

Valentina Martínez estudia en la Escuela Juan Williams, en séptimo básico. “Estoy muy feliz y súper agradecida, porque después de todo el esfuerzo que hacemos, nos dan este reconocimiento, que es algo muy bonito, porque lamentablemente hay valores que se han ido perdiendo y es bueno reconocer y que tengamos la oportunidad de demostrar que sí podemos ser personas buenas y generar un cambio, para dar el ejemplo y que otras personas vean que no es tan difícil ayudar, y que debería normalizarse eso”, expresó la estudiante.

Finalmente, Lisette Lemus Barría, que acaba de terminar octavo básico en el Colegio Francés, también resalta que “fue una experiencia muy bonita, porque podemos compartir con otras personas y además nos premian por como somos en realidad”.

Fotos Rodrigo Maturana