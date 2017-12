Menor cumplió el sueño de su madre tras conmovedora carta al “Viejito Pascuero”

Roberto Vilches Silva

rvilches@laprensaaustral.cl

La Navidad no sólo es una fecha de celebración, sino también de reflexión, respecto de la iniciativa que se ha instaurado estos últimos años de relacionar directamente estos días con las compras de regalos en el comercio. Pero, muchas veces son los niños quienes se encargan de recordarnos el verdadero sentido de esta fecha, de las maneras menos pensadas.

Así ocurrió con la carta de la pequeña Génesis -cuya madre no compartió la edad de su hija- en la que le pedía al “Viejito Pascuero y Diosito” que ayudara a su mamá ya que se encontraba sin trabajo y como estaban las dos “solitas” no tenían para pagar el arriendo de la casa y “las iban a echar de este lugar”. Incluso la niña señaló que tenía toda la intención de querer trabajar para poder ayudar con esta situación, pero como todavía es muy pequeña, se le hacía imposible, aunque la acompañaba todos los días a la feria a vender ropa

En pocos segundos, la publicación que fue compartida en redes sociales por la Fundación Makea, se llenó de comentarios en los que ofrecían trabajo, enseres, alimentos y hasta un número de cuenta en el banco para poder depositar un aporte económico en ayuda de esta complicada situación. Dejando en claro una vez más el espíritu solidario que nos caracteriza como magallánicos.

La madre de la menor agradeció la ayuda de todos quienes fueron parte de esta ejemplar iniciativa y aseguró que la carta de su pequeña la tomó completamente por sorpresa: “Ella al parecer escuchó una conversación que tuve y luego escribió la carta, pero jamás pensé que sería compartida en Facebook y menos aún, que tanta gente me escribiera y llamara para buscar una forma de ayudarnos”.

Además la mujer que vive en el barrio San Miguel señaló que gracias a la iniciativa de su hija ya se encuentra trabajando y si bien agradeció a quienes se preocuparon de ambas, dejó en claro que ya no necesita más ayuda y que todas las personas que se conmovieron con la carta de Génesis, ahora dirijan sus buenas intenciones a otras familias en situación de vulnerabilidad o personas en situación de calle.