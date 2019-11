Menor resulta herida en el rostro tras caer sobre un trozo de metal

Con el rostro gravemente herido luego que una pieza de metal se le incrustara en la parte inferior del mentón, resultó una niña de 13 años que ayer, cuando salía de su domicilio, cayó en un hoyo de tierra que correspondería a unos trabajos que se habrían realizado en la vía pública, y que quedaron inconclusos, por parte de trabajadores que prestan servicio para la empresa Gasco.

El accidente ocurrió alrededor de las 17,30 horas, cuando la menor junto a una amiga salía de su casa, en calle Manuel Rodríguez Nº3477, a la altura del complejo deportivo del Barrio Sur. Allí habría caído a una pequeña excavación, sufriendo la herida con el trozo de metal que sobresalía de los trabajos.

Dos ambulancias del Samu se trasladaron al lugar, una primera que atendió a la menor, pero además un móvil avanzado debido a lo delicada que era la situación.

También se solicitó colaboración a la Cuarta Compañía de Bomberos, logrando entre todos, por medio de herramientas de corte, liberar a la menor, la que fue trasladada al Hospital Clínico.

En el lugar del accidente, la madre de la menor afirmó a los medios de comunicación que hacía días que habían estado solicitando la presencia de personal de la empresa Gasco, advirtiendo de la peligrosidad de los elementos que habían quedado expuestos, aunque no pudo precisar si la excavación fue hecha por la compañía abastecedora del gas domiciliario o de alguna firma subcontratista.

“Mínimo ellos (Gasco) deberían dar disculpas, no es primera vez que hacen hoyos y dejan los trabajos sin terminar. Ellos hicieron el hoyo y se fueron, no volvieron más, supuestamente habían venido a arreglar una válvula, pero cuando yo pregunté no había nada, y cuando pregunté en la compañía, nadie sabía nada de esta obra”, afirmó Bárbara Becerra, madre de la menor.

Con el paso de la tarde, trabajadores de Gasco concurrieron al lugar para finiquitar los trabajos inconclusos.