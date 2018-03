Encargada del Programa de Prevención de VIH y ITS, Constanza Bravo: “Menos personas mueren por Sida en la región”

Los tratamientos están disponibles desde 2005 de manera gratuita, por tanto la percepción de riesgo disminuye.

Las alarmantes cifras de aumento de personas diagnosticadas con VIH posicionó a Chile como el país que lidera la lista en Latinoamérica con un incremento del 35% desde 2010 a 2016. En Magallanes, durante 2017 se notificaron 53 casos, aunque si bien desde la secretaría regional ministerial de Salud aseguran que los números a nivel regional no han tenido un incremento exponencial, sin embargo destacaron que se reforzará la difusión de los programas de prevención y de los exámenes gratuitos de sangre que permitan detectar a tiempo a los afectados con este virus.

“A nivel regional hemos estado en aumento claramente, pero a nivel proporcional de los datos nacionales, no es que se destaque Magallanes por un aumento significativo”, señaló la encargada del Programa de Prevención de VIH y ITS, Constanza Bravo, quien además atribuyó este incremento a que a lo largo del tiempo se ha dejado de mencionar o hacer viral el tema del virus, por lo que la gente ha ido perdiendo la percepción de riesgo.

Por otra parte, Bravo subrayó que cada vez son menos las personas que mueren producto de esta enfermedad en la región, debido a que “los tratamientos están desde 2005 de manera gratuita, las personas ya no mueren por Sida, por tanto la percepción de riesgo disminuye, hay mayor tamizaje y a la vez hay mayor notificaciones”.

Si bien el mayor número de casos en la región se concentra en el grupo etario de 15 a 29 años, la funcionaria precisó que también se presentan algunos contagios en el rango entre los 50 y 60 años de edad. En este sentido, remarcó que “independiente de que las cifras se vayan incrementando, para el área de la salud eso también es muy bueno porque una persona que se encuentra con un VIH positivo de manera temprana, tendrá una mayor calidad de vida que alguien que no lo sepa y lo descubra por otra situación”.

Importancia de

la prevención

Luego añadió que hay veces que se entra directamente a la fase del Sida, que corresponde a los pacientes que no se dan cuenta, porque no hay una toma de examen previo, y como el sistema inmune está tan debilitado comienzan a aparecer enfermedades como neumonía, por aparición de un cáncer o tumores, señaló la encargada del programa de VIH, razón por la que llamó a la comunidad a que frente a la duda se realice el examen gratuito, seguro y confidencial.

Otro de los problemas que todavía está presente en nuestra región son los mitos que existen junto con el tabú para conversar de este tema. “Esta es una brecha que nosotros tenemos que trabajar junto con educación también. Mientras más información tengamos en los adultos, jóvenes y adolescentes, menor va a ser el temor e incluso podremos disminuir las tasas”, complementó.

En cuanto a la estrategia institucional para abordar este flagelo, Constanza Bravo planteó que “desde bastante tiempo que la seremi de Salud trabaja bajo una estrategia que es la Respuesta Regional Integrada, donde intentamos incorporar varias entidades, tanto del área de educación como de salud y algunas áreas gubernamentales, con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de población posible, especialmente a la población que es objetivo”.

Nuevas estrategias

Por último, expuso que el problema de muchos adolescentes es que se informan entre ellos mismos, no preguntan a especialistas o se informan por Internet. “Hay mucho mito todavía y mucha ignorancia en lo que es el tema de VIH. Nosotros como seremi este año tenemos el objetivo de viralizar un poco más el tema y no sólo que el VIH aparezca cuando se conmemora el Día Mundial del Sida, si no además ir trabajando en conjunto y aplicar las medidas de prevención durante todo el año”.

Además, mencionó que muchas veces desde los mismos adolescentes y desde las propias familias hay un mayor interés por prevenir el embarazo adolescente, pero muchas veces se olvidan las otras enfermedades de transmisión sexual. En este sentido Bravo concluyó que “las tasas de embarazo adolescente se han disminuido considerablemente en la región, pero nos hemos olvidado un poco de lo que es el VIH y las enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, condiloma. El llamado es para los padres, para aquellos que tienen hermanos, a no olvidarnos de lo que son las infecciones y que sólo vamos a poder prevenir con el uso correcto del preservativo en una relación sexual”.