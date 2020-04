Mercado Municipal abrirá sus puertas por Semana Santa

Una pequeña victoria tuvieron los locatarios del Mercado Municipal. Desde que este había cerrado hace casi un mes, habían luchado para reabrir durante la Semana Santa, pero el decreto de la cuarentena en la ciudad había sepultado esta pretensión.

Sin embargo, esta semana el municipio autorizó a siete pescaderías del lugar para que puedan reabrir sus puertas desde hoy y hasta el domingo 12 de abril. Esto, con la condición de funcionar con un horario restringido, que irá de 9 de la mañana a 3 de la tarde y sólo se permitirá que diez personas estén adentro del Mercado. Además que cuenten con todos los elementos para proteger la salud de sus trabajadores y de los usuarios, como el uso de mascarillas, guantes y tener alcohol gel y jabón en los baños.

Ante esta conquista, el presidente de los locatarios del Mercado Municipal de Punta Arenas, Juan Luis Rodríguez, se mostró satisfecho por la posibilidad que tienen estos comerciantes de contar con ingresos económicos para sus hogares. “Lamentablemente hay locatarios que les ha golpeado muy fuerte estos últimos meses, sobre todo desde el estadillo social hasta ahora. Y si ellos no pueden vender simplemente no tienen para comer. Por eso estamos muy agradecidos por esta autorización para trabajar. Incluso algunos habían pensado en instalar sistemas de delivery pero todavía no está muy claro eso”, admitió Rodríguez.

El administrador municipal, Luis González, sostuvo que será la autoridad sanitaria la encargada de inspeccionar el correcto funcionamiento en el Mercado. “Se entregó este permiso para que trabajen sólo la cantidad de locales acordados y que cumplan con los requisitos de las autoridades de Salud, siendo éstas las que tengan que fiscalizar esta situación. Ahora se presentará el problema de cómo llegará la gente al lugar. No sé cómo va a funcionar esto”, afirmó González.