Mesa de la Sociedad Civil solicita no exigir el Registro Social de Hogares para dar mayor cobertura a las familias

Asimismo, demandan al gobierno más fiscalización en puntos estratégicos.

Más cordones sanitarios urbanos y mayor fiscalización en puntos estratégicos de zonas urbanas y caminos intercomunales, piden los directivos de la llamada Mesa de la Sociedad Civil de Punta Arenas en carta que dirigieron al Presidente Sebastián Piñera.

En el mismo documento acusan que las ayudas que ha impulsado el gobierno no están llegando a todos los sectores más vulnerables y que en tiempos de cuarentena total debiera habilitarse una línea telefónica especial para atender los requerimientos de la tercera edad que no siempre tiene capacidad ni los medios para realizar sus trámites y consultas por internet.

Los directivos Inés Vidal, Adela Cárcamo, Carlos Ampuero y Doris Sandoval llegaron hasta el sector de Cabo Negro en la tarde del viernes para intentar tener un contacto con el Presidente Sebastián Piñera en su corta visita a la zona. Sin embargo, no tuvieron ninguna opción, pero la carta fue recibida por personal de la Presidencia quienes se comprometieron a entregársela al Mandatario.

Para los dirigentes, lo más complicado es que “Punta Arenas se enfrenta nuevamente a un periodo de cuarentena, lo que traerá sin duda, más daño a la población: cesantía, carencias, daño psicológico, angustia, quiebre emocional, lo que acarrea como consecuencia un grave problema en salud mental en todos los rangos etarios, infantes, niños en etapa escolar, jóvenes, adultos jóvenes en etapa productiva y adultos mayores”.

Asimismo, argumentan que como dirigentes están insertos en la comunidad, conocen de primera línea las carencias de la población, la preocupación y también la molestia.

“Si bien es cierto el gobierno ha implementado las medidas necesarias para enfrentar esta pandemia, podemos señalar fehacientemente que esto no es suficiente y no llega de manera oportuna a la población más vulnerable. Hoy en día el instrumento que mide la vulnerabilidad o la calificación socioeconómica, llamado hoy Registro Social de Hogares, Ficha de Protección social o ex ficha Cas, no refleja la realidad de las familias chilenas, nunca lo ha hecho, es por eso que mucha gente no pudo acceder a los “famosos bonos” o “ayudas””, afirman.

Además, plantean que el Registro Social de Hogares subió las calificaciones socioeconómicas de muchos chilenos de forma arbitraria e injustificada y que esto no permite avanzar. “Así nos encontramos en un círculo vicioso en manos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde se desarrollan diversos programas, de los cuales no todos son deficientes, pero nos mantienen en una zona que se caracteriza o define ‘bajo la línea de la pobreza’. Solicitamos no exigir el Registro Social de Hogares, para dar mayor cobertura a las familias, que como consecuencia de la baja considerable porcentual de sus ingresos y quienes a través de la postulación de AFC se registra hasta de un 90% de reducción de sus sueldos y que no se ve reflejado en el porcentaje del Registro Social de Hogares”.