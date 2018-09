Mesa del sector público reclama por nulo apoyo de las autoridades para mantener bono especial

Este miércoles, la Mesa del Sector Público expresó su malestar hacia las autoridades, en especial a la intendenta María Teresa Castañón por su nulo apoyo para mantener el bono anual para los trabajadores del sector.

Los directivos de la mesa indicaron que desde hace meses han estado trabajando para dar continuidad al bono establecido en la ley Nº 20.883 cuyo último pago se materializó en esta jornada. Los dirigentes manifestaron su inquietud por perder este beneficio que fue obtenido gracias a su labor, que contó con el respaldo del ex intendente Jorge Flies, el equipo técnico del gobierno anterior y de algunos parlamentarios de la zona.

Para ello han buscado el apoyo del gobierno regional para que este beneficio sea permanente a partir de 2019, demanda que fue plasmada en el petitorio nacional de la Mesa del Sector Público.

Pero al no recibir una respuesta, manifestaron que “lamentamos profundamente que nuestra primera autoridad regional no esté en sintonía con los temas de los trabajadores públicos, que todas sus buenas intenciones sólo estén en el discurso y que hagan compromisos verbales que sólo sirven para salvar el momento de la reunión y no tengamos, al día de hoy, ningún avance en esta materia, a pesar de que hemos insistido constantemente la instalación de la mesa técnica para trabajar estos temas”.

Fotografía Vitalia González