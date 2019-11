Mesa social acusa a parlamentarios de “estar legislando al ritmo del gobierno”

“Estamos en las calles porque aún no vemos una respuesta que satisfaga la demanda social… Hemos emplazado a los parlamentarios a quienes no vemos con la ciudadanía, vemos la desconexión que vimos desde el primer día entre el gobierno central y la ciudadanía”. Así, con estas palabras, la vocera de la Mesa Social y presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes, Mónica Alvarez, cuestionó a los parlamentarios tras percibir su alejamiento de las demandas ciudadanas y los llamó a tener una presencia más activa.

Este emplazamiento fue realizado por distintos gremios del mundo público y privado, durante la marcha realizada en la mañana de ayer por el centro de Punta Arenas, cuyo circuito abarcó las calles donde funcionan las oficinas parlamentarias.

La Mesa Social está constituida por asociaciones de empleados fiscales como la Anef Magallanes, Ajunji, Afum (Antue), Fentess, Fenpruss, Fenfussap, Confusam, Asemuch, Fenats y Colegio de Profesores. A las movilizaciones se sumaron gremios de empresas privadas como los sindicatos de Mina Invierno.

“Emplazamos públicamente a los parlamentarios porque están legislando al ritmo del gobierno, que impulsó medidas parche y sin ningún tipo de trascendencia…Los parlamentarios han sido elegidos por el pueblo para representarlos y no deben perder el norte por réditos políticos o económicos, en este momento su lugar es escuchar a la ciudadanía, una ciudadanía empoderada, activa y educada que está dispuesta a derribar todos los símbolos de próceres románticos que se irguieron sobre la espalda de campesinos y mestizos que fueron tratados como esclavos, abusados y masacrados con el rigor de la tiranía”, planteó Mónica Alvarez.

Insisten en que mientras el intendente José Fernández, no siente a la mesa a todos quienes han sido parte de esta lucha social, no habrá diálogo. “No nos prestaremos para el vil juego de los gobernantes, que están preocupados de los costos que tendrá reponer edificios o la vilipendiada imagen internacional de Chile por tener que suspender la Apec y la Cop 25, en vez de estar ocupados en atender y escuchar a la ciudadanía que no quiere migajas, quiere un real compromiso de cambios estructurales”, sentenciaron los funcionarios.

Finalmente, insistieron en que la asamblea constituyente es el camino a una nueva Constitución que dé garantías de participación al pueblo soberano. En este contexto, aseguraron que no depondrán las movilizaciones mientras el gobierno no dé una señal de voluntad para deponer los temas de fondo.