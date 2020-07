Mesa técnica evaluará futuro de los árboles centenarios de la Plaza de Armas

Todos coincidieron en la necesidad de conocer más opiniones de expertos y la búsqueda de alternativas a la tala.

Una mesa técnica que buscará sumar antecedentes para el tratamiento de los árboles centenarios y, en especial de cuatro ejemplares de la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, será conformada por el municipio de Punta Arenas durante las próximas horas. Así lo estableció el alcalde Claudio Radonich a petición de los concejales, al término de una sesión extraordinaria a la que fueron invitados ingenieros forestales que aportaron antecedentes respecto del sensible tema de la tala.

La decisión de conformar una mesa técnica fue, literalmente, decidida al término del encuentro luego que el debate se centrara en las alternativas posibles para evitar la tala de 4 ejemplares en la principal plaza de Punta Arenas.

Radonich, en todo momento, reiteró que al municipio le corresponde una responsabilidad más allá de los deseos personales de no querer cortar los árboles, agregando que actualmente rige una ordenanza que establece que cuando existe riesgo o peligro inminente, es necesario talar. “Hoy estos árboles tienen aproximadamente 117 años, y no olvidemos que en noviembre de 2017 hubo tres heridos producto de la caída de un árbol en la plaza, luego de una racha de 93 kilómetros de viento, lo que produjo que se desprendiera un gancho de este centenario espécimen”.

Opinión de ingenieros forestales

Fue tras este episodio cuando se instruyó la realización de un estudio a la empresa Poda y Talas Chile, la que fue desarrollada por Valentina Salinas, ingeniera forestal e ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Esteban Arancibia, ingeniero forestal de la misma casa de estudios, que en 2018 aplicó un escáner tomográfico a 60 ejemplares. Ambos profesionales participaron en la sesión de este martes.

Arancibia expuso que siempre cuando se trata de contacto urbano “el riesgo en un árbol es mucho mayor. Y lo pudimos ver con el hecho ocurrido en la plaza y que da origen al estudio. Pero, no quiere decir que se vayan a caer mañana o por un temporal. Pueden seguir y, de hecho, siguen en pie a dos años del estudio”.

Asimismo, aclaró que el escáner aplicado a los árboles “es un elemento de evaluación, pero no de predicción, por lo que no podemos establecer el tiempo exacto en que un árbol va a caer”.

En la sesión también participaron los ingenieros forestales Andrés Vilaboa y Juan Ruiz. Este último sostuvo que “sabemos que no hay tiempo para una propuesta más concreta. No desconocemos el riesgo y peligro de mantener los árboles en pie. Sin embargo, creemos que estos criterios y decisiones deben estar sustentadas en mayores criterios y no sólo en un parámetro”.

La tala de 4 árboles de la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero estaba fijada para el pasado 6 de julio. Tras una postergación por parte del municipio, la Agrupación Pro Verde recurrió a la justicia con un recurso de protección que paralizó la faena tras declararse admisible y hasta la espera de una resolución que, podría conocerse, en las próximas semanas.