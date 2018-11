“Mi rehabilitación fue un sueño cumplido”

Un grave accidente automovilístico cambió su vida.

“Como un sueño cumplido”, así calificó Marcela Chaparro, oriunda de Río Grande (Argentina) su proceso de recuperación. Ella trabajaba como enfermera cuando sufrió un grave accidente automovilístico que cambió su vida y que obligó a involucrarse en un proceso de rehabilitación.

Hace once años, mientras trabajaba como enfermera de urgencias y en circunstancias que volvían con un paciente a bordo de la ambulancia, a pesar de la sirena fueron impactados por otro vehículo a dos cuadras del hospital en Río Grande. Marcela viajaba en la parte posterior de la ambulancia y resultó con una lesión de plexo lumbar derecho grave. Tenía afectados los nervios que se irrigaban a la pierna derecha. Los estudios arrojaron que esos nervios estaban cortados, no tenía vida en la pierna derecha, fue operada y realizó terapias allá.

“Por mi obra social (previsión) me habían pedido una prótesis que iba de la cintura a la pierna para que me pudiera mantener parada porque la pierna se me iba. Primero usé bastón y luego pasé al burrito, con eso me manejaba, pero me iba deteriorando. En Buenos Aires me rehabilitaba en un centro municipal, donde me dijeron que debía ir a un Centro de Rehabilitación de alta complejidad”, señaló Marcela, hasta que unos amigos le mencionaron el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur de Punta Arenas.

Llegó en mayo de este año al centro y en la primera entrevista, el fisiatra solicita exámenes. “Cuando me hice el estudio en Magallanes, llevé todos mis antecedentes. Cuando comienzan a ponerme las agujas sentí el dolor y yo le dije que antes no me dolía. Cuando finalizó el examen, el neurólogo me dice que la pierna funciona, que hay vida”, recordó.

En ese entonces su pierna derecha estaba atrofiada, lo que le dificultaba estar de pie. “En el Centro de Rehabilitación me preguntaron mis expectativas y yo le dije que quería volver a correr. Yo siempre soñé con correr, durante once años le pedí a Dios que me permita correr, porque para mí era adrenalina, era sentirme viva, sentir que puedo ante la negativa y los malos pronósticos. Yo tenía mi fe. Todos me decían bueno, bueno, pero me miraban como pobrecita, pero nunca me rendí”, destacó, añadiendo que su recuperación fue un verdadero milagro.

Cuando dio el vamos al proceso de rehabilitación, lo hizo con otro pronóstico. Fue atendida por la kinesióloga María José Zárate Pérez. “Es un trabajo en que estás siempre desafiándote”, admite la usuaria argentina.

Su logro final, el que parecía imposible, ocurrió mientras estaba con su hija en la playa. “Yo le dije, Abril tengo ganas de correr y lo intentamos en la arena…Partimos caminando y fuimos acelerando el paso hasta trotar. Hoy me siento libre porque yo me sentía presa”, confiesa, agradecida de los profesionales del Centro y de su familia, quienes la acompañaron en este proceso.