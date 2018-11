“Mientras se mantenga el sentimiento tierno hacia las ballenas no podremos avanzar en torno a este tema”

– La llegada del diplomático nipón a la Región de Magallanes se debió al simulacro de evacuación frente a un posible tsunami y terremoto y que se realizó esta semana en Punta Arenas.

No tuvo problemas para hablar, se paseó a pie por algunos sectores de la capital regional, se tomó varias fotografías, incluso en algún momento del día que estuvo en Punta Arenas fue un turista más. Nadie notó que Yoshi “José” (como le apodan en su oficina en Santiago) Hiraishi, es el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón en nuestro país.

“Me siento muy a gusto, la gente es muy amable” dijo el representante diplomático a través de Masahide Yamamoto, su asesor de Asuntos Económicos y Cooperación y para este caso, su traductor. “El fuerte viento que hay acá me hace recordar a Japón” aseguró Hiraishi.

El diplomático nipón aceptó la invitación a El Magallanes para hablar sobre diversos temas, especialmente el concerniente a la caza de ballenas, que su país lleva realizando desde hace años en las aguas internacionales que existen camino hacia el continente antártico.

Muy sereno, Yoshi Hiraishi entregó la versión que tiene su país frente a este tema: “Nos gustaría tener un mayor entendimiento” subrayó.

– ¿Existe un momento en que Japón decida parar con la caza de ballenas?

– “En nuestro país nos preocupamos de esto, no es que nos dediquemos a cazar ballenas para su consumo indiscriminado, hay otros países que igual cazan a estos animales, pero a ellos no se les dice nada, no entendemos porqué a nosotros se nos cuestiona tanto este acto”, se defendió.

El diplomático japonés continuó explicando que “en otras zonas toman algunas partes de la ballena y luego de eso las botan al mar, nosotros no hacemos eso, nosotros utilizamos todas las partes del mamífero, nos preocupamos de eso, de no desperdiciar lo que cazamos. De hecho, en nuestra pequeña estadía en esta tierra hemos escuchado que tienen un problema con los castores en Tierra del fuego, hemos escuchado que cazan a los castores y que incluso se los comen, que comercializan la carne. Para nosotros el castor es un animalito precioso, pero nos podría parecer malo que cacen y maten, sin embargo, sabemos que hay estudios científicos que indican que son una plaga y en base a eso, los castores deben ser removidos del territorio que actualmente están dañando. Eso lo respetamos, hay estudios sobre este tema. Nosotros solicitamos que respeten nuestros estudios científicos”.

– ¿Que sucede actualmente con la Comisión Ballenera Internacional? Se supone que es la entidad que dicta sobre si la caza científica es legal o no.

– “Al interior existen dos bandos, uno que busca proteger la caza científica de ballenas y otro grupo que busca protegerlas, nosotros opinamos que mientras se mantenga el sentimiento tierno hacia las ballenas no podremos avanzar en torno a este tema, no podremos demostrar que lo que nosotros hacemos es ciencia, me gustaría recalcar que es necesario buscar un mayor entendimiento sobre este tema, nos gustaría tener mayor comunicación”, insistió.

“Sin embargo sentimos que somos discriminados porque, instalaron la idea de que en este aspecto nosotros somos los malos, y eso no es así, queremos que se nos escuche, sentimos que no es así”, concluyó Yoshi Hiraishi.