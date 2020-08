“Mientras tengamos una alta incidencia de casos es más probable avanzar hacia la cuarentena”

– La autoridad nacional reconoció su preocupación por el aumento de casos en

Magallanes y realzó el trabajo de los equipos de salud en la pandemia.

Silvia Leiva

sleiva@laprensaaustral.cl

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga Jory, reconoció su preocupación por el incremento de contagios por Covid en Magallanes e insistió en la necesidad de generar cambios culturales de autocuidado advirtiendo que “mientras tengamos una alta incidencia de casos y se produzcan estos aumentos en los contagios es más probable que se avance hacia la cuarentena (Paso 1)”.

Las declaraciones fueron vertidas el mismo día (viernes) en que la seremi de Salud, Mariela Rojas, informó que debido a la alta cifra de contagios este tercer brote se consolidó como el de mayor número de casos diarios y semanales.

En entrevista telefónica con El Magallanes, Arturo Zúñiga planteó que para acceder al Paso Tres de Preparación, en que se levanta la cuarentena para la población general (excepto para los grupos de riesgo), debe haber una caída en los casos, que debe ser sostenida en el tiempo y no sólo por un par de días. “Tenemos la preocupación por el aumento de casos en Punta Arenas y por eso se tomó la decisión de retroceder en el Plan Paso a Paso, es una medida que busca disminuir la velocidad de los contagios. En Punta Arenas se logró estar tres meses sin cuarentena después de una gran ola que tuvo a propósito de los cruceros que llegaron a la región y ese es el mismo comportamiento que debemos sostener para tener un mayor número de libertades”, señala.

Frente a este tercer brote, la autoridad de gobierno destacó el trabajo que se ha venido haciendo en la búsqueda activa de casos, lo que ha permitido detectar una cantidad importante de pacientes asintomáticos, lo que se traduce en que la tasa de hospitalización es más baja que la que se tuvo durante el primer brote. “También es necesario considerar que hoy se realiza una cantidad mucho mayor de exámenes, que durante el primer brote y además hay una mayor trazabilidad”.

Recordó que en la región hay una importante cantidad de casos vinculados a contagios en empresas, en donde se logró testear a una gran cantidad de trabajadores y aislar oportunamente a quienes fueron casos positivos y contactos estrechos, por lo que se logró contener la transmisión del virus.

En relación al trabajo de los cordones y barreras sanitarias, el subsecretario subrayó que si bien tienen un rol gravitante respecto del control de las personas que llegan a la región, es importante recordar que el virus ya está en Punta Arenas. “Entonces no basta un cordón y tampoco una barrera sanitaria, es necesario un cambio cultural, que ya ha adoptado gran parte de la ciudadanía. La idea es que se adopten todas las medidas sanitarias en la rutina diaria, de manera que no se vea como algo ‘mal educado’ decirle a una persona que mantenga un metro de distancia en la fila y pueda ser visto como un acto de solidaridad en que no sólo me estoy cuidando, sino que estoy cuidando al otro, porque perfectamente puedo estar desarrollando la enfermedad y al pedirle que se aleje también lo estoy cuidando”, remarcó.

Listas de espera

Sobre el impacto que ha tenido la pandemia en las listas de esperas médica, manifestó que se envió un oficio a los directores de los Servicios de Salud entregando la facultad de decidir cuál es el número de camas de cuidados intensivos adecuado para enfrentar la pandemia y también la posibilidad de no seguir ocupando algunos pabellones como camas de cuidados intensivos, ello con el objetivo de poder volver a realizar cirugías electivas.

“Esto porque un porcentaje importante de cirugías se había pospuesto por la conversión que hubo de los pabellones a camas de cuidados intensivos. En esto Magallanes ha sido ejemplar porque se ha vuelto a desarrollar el mismo número de cirugías que se hizo en la misma semana del año anterior. Estoy hablando de la semana epidemiológica 32 que va desde el 2 al 8 de agosto. Eso habla muy bien del Hospital Clínico en el sentido que han podido, después de pasar una ola bien importante de contagios de coronavirus, volver a desarrollar una cantidad importante de cirugías”.

Apoyo a funcionarios

Junto con reconocer lo duro que han sido estos meses de pandemia, desde el punto de vista de la exigencia a los funcionarios de salud, señaló que por lo mismo han venido sosteniendo reuniones semanales con los dirigentes nacionales “para hacernos cargo de esta situación”. Complementó que para tal efecto se ha dispuesto que psicólogos y psiquiatras que habitualmente atienden a la comunidad, se pongan a disposición de sus propios compañeros de trabajo para tratar este cansancio, desgaste y la crisis de ansiedad que puede estar generando trabajar por más de cinco meses en la pandemia.

“Los trabajadores de Magallanes han dado un ejemplo de las fuerzas de flaqueza que ha tenido su personal de salud y precisamente un equipo de Magallanes viajó a Calama, después de trabajar muy duro en la primera ola que azotó a Punta Arenas y tuvo esa fuerza y valentía para ir en ayuda de otros funcionarios y de la ciudadanía. En eso se han caracterizado los funcionarios de salud. Ese equipo de Salud está volviendo después de un trabajo destacado que ayudó a sostener a los pacientes de acuerdo a la gravedad que tenían y quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle a cada uno de los funcionarios”, concluyó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.