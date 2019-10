Miguel Schweitzer afirma que eventual salida del gobernador Villegas es sólo un rumor

Miguel Schweitzer Fernández, ex seremi de Gobierno durante los cuatro años de la primera administración de Sebastián Piñera, volvió al ruedo, pero esta vez en el rol de asesor, al integrarse al equipo de trabajo del administrador regional.

Afirma que se ha fortalecido la coalición gobernante en la zona y plantea que son sólo rumores aquellas versiones que daban cuenta de una eventual salida del gobernador de la Provincia de Magallanes, Homero Villegas.

En su calidad de asesor del gobierno regional, Schweitzer habló sobre la gestión del intendente José Fernández y sobre las decisiones electorales que deberá tomar su sector.

– ¿Cómo ve algunas críticas que se han hecho porque hay pocas iniciativas nuevas? También en el tema de los 500 años, se ha manifestado la falta de una obra relevante.

– “Creo que, efectivamente, es importante tener proyectos y en eso se está trabajando. No olvidemos que los proyectos no salen de un día para otro, porque no se trata de inventar proyectos porque sí. La idea es que tengan un impacto positivo en la ciudadanía y en la región. Porque hacer sólo para dejar algo levantado no tiene mucho sentido. Hay un banco de proyectos que no es menor y que se va a ir socializando de a poco y bajando al Core para que sean aprobados. En el tema de los 500 años, he oído mucho esto de que no hay un gran proyecto de infraestructura. Primero, entiendo que los va a haber y el intendente lo va a anunciar en su momento. Pero en mi opinión el gran proyecto es el desafío de que no pase inadvertido a futuro. Cuando se hicieron los Juegos Olímpicos en Barcelona, el alcalde de la época acuñó el término “Barcelona posad guapa”. Y lo convirtió en un hito y todo el mundo comenzó a comprarse esta idea de hacer un cambio de cara y hasta el día de hoy siguen vibrando con aquello. Nosotros aquí debiéramos usar este hito y aprovechar de convertir – por ejemplo – a la región en la puerta a la Antártica por excelencia. Y si nos convencemos de eso aquí en Magallanes eso puede durar 10, 15 o 20 años y no necesariamente sólo lo que dura el evento de los 500 años”.

Carta para

gobernador regional

– Al diluirse la posibilidad de que Fernando Paredes sea el candidato de Chile Vamos para gobernador regional, ¿quedó el escenario vacío?

– “La política es muy dinámica, 24 horas en política es una eternidad. Yo hasta el 24 de octubre no me atrevo a ser categórico en nada. Está claro que si no renuncia al 24 de octubre no podrá ser candidato, pero insisto, 24 horas en esto es una eternidad, por lo tanto no está todo dicho. Pero, no cabe duda que en nuestro sector las dos mejores cartas para gobernador regional son el alcalde Radonich y el alcalde Paredes. Ahora por lo que hemos oído, ninguno de los dos está en esa línea. Pero eso no significa que no haya más gente: hay más personas en la derecha.

– ¿Como quién?

– “Como Christian Matheson, algunos seremis en ejercicio, u otro gobernador. Hay. No nos olvidemos que las elecciones no se ganan sólo por lo que se hizo en el pasado, si hay una campaña de por medio… La clase política tiene la obligación de ver no sólo quién tiene más opciones electorales, sino que además quién va a lograr hacer una buena labor, porque eso es un tema de responsabilidad social. No es elegir a alguien porque saca votos, porque si lo hace mal no da lo mismo. Debe ser alguien que tenga además la capacidad de hacer una buena gestión”.

¿Villegas en riesgo?

-¿Está a punto de irse el gobernador de Magallanes o son rumores que nacen del mismo conglomerado?

– “Esos son: rumores. Aquí son cosas que especialmente define Santiago. Y son rumores que corren solos. Los rumores de que me iba cuando yo era seremi de Gobierno salían dos veces al mes. Creo que desde el segundo mes en que asumí y estuve 4 años, hasta que se terminó el gobierno. La verdad es que para mí son eso, sólo rumores. Muchas veces los crea alguien que siente que es analista político, otras veces los crean los medios de comunicación… Pero no hay que olvidar que los gobernadores dependen directamente del Ministerio del Interior”.