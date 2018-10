Miguel Sierpe: “Hace siete meses que asumió este gobierno y no sabemos para dónde va la región”

“A mí me gustaría conocer cuáles son los 65 proyectos priorizados por la intendenta María Teresa Castañón y que fueron presentados al Presidente de la República. Nosotros no sabemos cuáles son. Me parece una situación molesta porque creo que la primera institución que debiera conocer el futuro de la inversión regional en Magallanes, presentado por el gobierno regional y en este caso la intendenta, es el Consejo Regional y, que sepa, no he participado en ninguna conversación. Dijeron que se iban a conocer en los próximos días y eso fue todo”, precisó el consejero regional, Miguel Sierpe.

Agregó que a él le parecía una situación impresentable cuando todos en el gobierno hablaban de descentralización. “Que se nos diga que se presentó una cartera con 65 proyectos y que el gobierno regional y el Concejo Regional no hayan sido considerados en esto, no me parece una cosa prudente. Ojalá se cambie el switch y nos sentemos a trabajar todos porque esta situación no la comprende nadie. Yo lamento esto más en el marco de una visita del Presidente de la República. ¿Qué le vamos a decir? Que, efectivamente, se desarrolló una cartera de proyectos que el Core no conoce. Ojalá que él pueda darnos la claridad que necesitamos”, subrayó.