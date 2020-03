Militares comenzaron el patrullaje en centros críticos: no se decretará toque de queda

El Presidente Piñera anunciaba que desde ayer el país entraba en un Estado de Excepción de Emergencia debido al avance de la pandemia mundial Covid-19 en la población nacional y, por supuesto, a nivel regional.

En ese contexto se nombraron a distintos jefes de la Defensa Nacional para que asumieran la responsabilidad de resguardar el orden público en este estado de excepción constitucional. En Magallanes, la responsabilidad recayó en el comandante en jefe de la V División de Ejército y comandante del Comando Conjunto Austral, general Rodrigo Ventura.

Ante tal desafío, Ventura acotó: “A partir de las cero horas de ayer nosotros constituimos la Defensa Nacional, armamos los cuarteles generales para poder conformarnos y tener un panorama de todas las actividades sanitarias que se están realizando en la región”.

Añadió que su labor como fuerza militar será “reforzar las medidas que se han tomado en las diferentes comunas, reforzando las barreras y accesos a la región y apoyar las decisiones técnicas y sanitarias que se tomen”.

Con este anuncio, ayer se comenzó a ver a camiones repletos de soldados para resguardar la infraestructura crítica sanitaria, de abastecimiento y lugares estratégicos.

Ante esto, el general acotó que “ya hemos hecho patrullajes de las instalaciones críticas, centros de abastecimiento y farmacias para resguardar el orden público”.

Sobre si se decretaría una prohibición de la libre circulación de las personas, Ventura subrayó de forma tajante que no se ha decidido tomar esa medida de restricción, pero que no se descarta a futuro: “Están las atribuciones para tomar esa medida, pero Punta Arenas está funcionando normalmente, no hay problemas de seguridad. No es necesario tomar la medida de toque de queda, pero esto puede cambiar con el transcurso de las horas”.

Sobre la cantidad de efectivos que patrullarían la región, Ventura no quiso entregar un número de militares que estarán en las calles, pero “están todos los efectivos militares disponibles y se mantienen en la labor del orden público y apoyaremos las medidas sanitarias”.