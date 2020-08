Millonaria demanda contra médico magallánico que abandonó su beca tras grave accidente

– Patricio Pinilla, actual contralor del Compin y ex médico del Servicio de Urgencias,

señala que su mismo empleador le exige el pago de más de 184 millones de pesos.

¡Qué médico va a querer especializarse arriesgando un cambio en las reglas del juego! La frase es el punto de partida para una entrevista que surge casi como un desahogo para Patricio Pinilla, joven profesional quien, luego de una serie de situaciones que irá revelando a medida que avanza el diálogo, mantiene hoy retenido bienes y hasta su cuenta corriente por una deuda de más de 184 millones de pesos.

En 2018 y mientras se desempeñaba en el servicio de urgencia del Hospital Clínico de Magallanes se le informó de la posibilidad de acceder a una beca de Cirugía General. Reconoce que jamás imaginó las vueltas que le tenía preparado el destino. Un problema emocional y un accidente que le pudo costar la vida estaban a la vuelta de la esquina. Y una consecuencia no menor, algo más allá.

Con 10 años en el servicio público, el joven médico magallánico aceptó la beca con devolución en el Servicio de Salud Magallanes y partió rumbo a Santiago en abril del mismo año, dejando en Punta Arenas a su esposa y dos hijos. “Era como volver al colegio. Todo de nuevo, pero con el agregado de lo que significa dejar a la familia y poderla ver cuando se pudiera, debido a la exigencia de los estudios. Pero era lo que había elegido. Sin embargo, a las 48 horas de llegado a Santiago comenzó mi mala fortuna. Primero fue un asalto donde resulté con una lesión en un codo, luego vino una bronquitis que me llevó a una licencia. Ya a esa altura mi ánimo no era de los mejores. Pronto se sumarían dos nuevos elementos: una merma económica que no había sido aclarada y los malos tratos por parte de algunos académicos”.

Días difíciles, confiesa, que continuaron con un diagnóstico nada alentador: trastorno depresivo severo. “Pero debía reponerme para volver a mis funciones de becario. Así lo hice, pero un mes después sufrí otro problema de salud que me llevó a buscar atención en la Clínica Santa María, recibiendo una licencia que se vio interrumpida cuando se me informó que debía realizar el examen del primer trimestre, lo que no correspondía cronológicamente. Se sumó también el que los temas no correspondían a lo que se había entregado para el año. Me presenté al examen, hice mis reparos y se me conminó a salir de la sala. Al final me comunicaron que estaba reprobado”.

El accidente

Si lo anterior no bastara, en noviembre del mismo 2018 y mientras esperaba una resolución acerca de su situación educacional, sufrió un grave accidente en moto. “Venía regresando a Santiago y despisté. Terminé con 12 fracturas, cinco de ellas expuestas”. De acuerdo con el parte de la clínica, el paciente sufrió “una lesión de la rodilla que muestra herida compleja muy contaminada”, sumando luxaciones, rotura de ligamento cruzado rodilla izquierda, y fracturas en dedos, falange, antebrazo, y rótula, entre otras. Pinilla era dado de alta casi un mes después (14 de diciembre). “Recuerdo que entré a pabellón 18 horas ocurrido el accidente, estando a sólo 100 km de Santiago. Por eso tengo una demanda contra mi isapre, porque eso no puede pasar. Yo acá, muchas veces cuando estaba de turno, tenía que decidir por aeroevacuaciones y puedo decir que eso de la tardanza nunca pasó”.

Pero el accidente traería consecuencias profesionales que él mismo explica: “Me tuve que acoger al artículo 25 de la Ley 15.025, porque esta mano (la izquierda) ya no me sirve para operar laparoscopia. Entonces renuncié por motivos de salud al servicio”.

Lo impensado

Patricio Pinilla recuerda que días después “me meto a mi cuenta corriente y dice embargo judicial (medida prejudicial precautoria). Me habían retenido la plata que tenía y comencé a seguir el rastro pensando cualquier cosa. Ahí supe que el Servicio de Salud me demandó, exigiendo la retención de mis bienes, aduciendo que ‘este Servicio de Salud durante el año 2018 financió la especialidad en Cirugía General en la Universidad de Chile del médico becario Patricio Pinilla Justiniano’, agregando que con fecha 24 de marzo de 2019 ‘presentó su renuncia a la beca ante este servicio, argumentando que el 28.11.2018 sufrió un grave accidente de tránsito en motocicleta, resultando con politraumatismo grave, múltiples fracturas y mano izquierda gravemente lesionada, lo que lo dejó con secuelas físicas que hacían incompatible realizar su especialidad. Teniendo a la vista dichos antecedentes este servicio propuso al Sr. subsecretario de Redes Asistenciales mediante oficio, aceptar la renuncia proponiendo término a la beca sin restitución de fondos”.

Sin embargo, el subsecretario no accedió a la propuesta, argumentando que de acuerdo con la resolución de la Facultad de Medicina de la U. de Chile “se resolvió la eliminación del profesional del programa de especialidad” por un informe de los encargados del programa que da cuenta de insuficiencia académica y no por el accidente.

La resolución que cita la demanda establece que Pinilla “incumplió con su obligación de obtener la especialidad respectiva”, habiéndose previamente avaluado el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en la suma de $184.659.914.

Por tal razón se decretó la retención de los dineros de la cuenta corriente y la prohibición de celebrar actos y contratos sobre seis vehículos que aparecen a su nombre.

Lejos de terminar

Meses después y ya con la intención de asumir tareas administrativas, regresó al servicio público, esta vez en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas. “Ahí recibo el llamado de la seremi de Salud para ofrecerme el cargo de contralor del Compin. Acepté, pero a la semana el gremio pide mis antecedentes porque estos supuestamente indicaban que yo estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos por seis años. Se tuvo que hacer la consulta al departamento jurídico, atento con este detalle, respondiendo que yo no tenía problemas, que había un error y que estaba completamente habilitado. Así he seguido desempeñándome, haciendo medicina de otra manera claro”.

Añade que aquí es donde surge el detalle, “porque ese mismo departamento jurídico que dice que estoy habilitado es el que me demanda. Y dice: “el deudor, lejos de mostrar interés en proceder al pago de los dineros referidos, ha continuado su ejercicio profesional en esta ciudad sin avizorarse intención alguna de solventar el perjuicio fiscal irrogado como consecuencia de su incumplimiento”.

Tras esto, Pinilla se pregunta: “¿Qué perjuicio fiscal? Si ellos en todo momento supieron de la licencia médica, que sufrí un accidente y estuve hospitalizado casi un mes. Mi idea era recuperarme, apelar y pedir cambio de sede, pero ni siquiera me notificaron. Y los mismos que me dan trabajo ahora me demandan, y más encima me tratan de sinvergüenza, que no quiero pagar y me quedo en la misma ciudad. Acaso el abogado, ¿no sabe que estoy aquí, sí, pero trabajando para ellos mismos?”.

El profesional agrega que después el sistema dice que no hay especialistas, “si quién va a querer ir a una beca vendiendo su alma al diablo. Bueno, yo acepté, y miren por lo que estoy pasando”.