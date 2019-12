Mineduc abre posibilidad a que colegios con alta demanda puedan recibir más estudiantes

Desde que se inició el Sistema de Admisión Escolar, con Magallanes como región piloto en 2016, había establecimientos que copaban las preferencias o bien, no tenían cupo para recibir a más estudiantes. Esta situación busca ser revertida con una modificación a la Ley de Admisión Escolar, que permitirá que aquellas instituciones con alta demanda, puedan postular para recibir a más estudiantes.

El secretario regional ministerial de Educación, Rodrigo Sepúlveda Tagle, indicó que si bien aún no tienen una solicitud formal de parte de los directores de establecimientos, hay algunos como el Colegio Charles Darwin, Colegio Pierre Faure y Liceo Experimental, que podrían admitir a más estudiantes. “Invitamos a todos los colegios que sientan esa necesidad y tengan alta demanda a que nos hagan llegar las solicitudes y poder ampliar cupos de alumnos que necesiten, con ciertos requisitos, como que deben tener el espacio, las condiciones físicas y con una visita, vamos a autorizar; antiguamente era un año a otro, producto de las subvenciones. Esta nueva ley nos permite, automáticamente, en corto tiempo poder integrar a estos cursos a la subvención escolar”, destacó.

La autoridad reconoció sí, que durante este tiempo han tenido dificultades para poder implementar el sistema, pero que en Magallanes funciona de manera correcta, salvo en casos de traslados de algunas familias, que realizaron el proceso en otra región.”Por eso invitamos a los papás y apoderados a que durante enero y febrero los estaremos ayudando. Tenemos vacantes para todos y ningún niño se quedará sin escuela”, recalcó.

Proyecto de Admisión Justa

Lo que sí lamenta el seremi es que el Congreso haya rechazado el proyecto de Admisión Justa, “que nos permitía tener mayor autonomía a las secretarías ministeriales de poder ayudar a los papás”.

Sepúlveda también estima que puede haber una mayor fuga de parte de los colegios municipales hacia los subvencionados, pero que reforzarán el trabajo en mejorar la educación pública. En esa línea, comunicó que fueron notificados el viernes, de la situación de los establecimientos, respecto de sus niveles. Entre ellos, hay dos que nuevamente presentan la categoría de insuficiente. “Estamos en una evaluación para ver las acciones a corregir. Las corporaciones y sostenedores tienen mucho llamado a concurso que nos va a ayudar, tenemos en la región, detectados, un par de colegios que están dentro de la categoría insuficiente, por lo que vamos a aplicar todo un proceso mecánico de trabajo con ellos y con los sostenedores, para ver de qué forma podemos salir de esa categoría. No nos merecemos tener colegios insuficientes en la región”, recalcó.

Otro de los factores que influyen en la preferencia de los padres y apoderados a buscar otros colegios, fue por la cantidad de paros que hubo en el año. Por eso, Rodrigo Sepúlveda hizo un llamado a los profesores, a que “tratemos de buscar una nueva forma de poder expresar nuestras desavenencias, no sea a través de los niños. Lo he comentado, he estado en muchas licenciaturas, y cuando entrevistaba a los papás, la mayoría se iba a establecimientos particulares. La respuesta es clara: los papás se van porque los hijos no tienen clases, por eso tenemos que hacer una asociación con el Colegio de Profesores de poder buscar una nueva forma de manifestarnos y no perjudicar a los niños, así que el llamado es a sentarnos a conversar”.