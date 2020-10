Mineduc distingue en el Día del Profesor a docente de Educación Física Germán Poppovich

Para distinguir a los profesores en su día, el Ministerio de Educación eligió a un docente por región. Con la finalidad que hubiera paridad de género, se debía premiar a ocho profesoras y a ocho docentes varones. Es así como se determinó que, para el reconocimiento, Magallanes debía presentar un profesor, siendo elegido finalmente, Germán Poppovich Oyarzún, que cumple funciones desde hace 22 años.

Titulado como profesor de Educación Física en la Universidad de Magallanes, en 1998, Poppovich recibió un diploma en la oficina del seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda Tagle, donde además fue saludado, en videoconferencia, por la Primera Dama, Cecilia Morel y por el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

“Fue sorpresivo y muy orgulloso, satisfecho y agradecido de las personas que depositaron su confianza en mí para que me hayan nominado como profesor destacado de la región”, expresó en primer lugar, el docente de 47 años, cuya enseñanza la realizó en el Liceo San José (con un intertanto en básica en la Escuela Miss Helen).

Respecto de su trayectoria profesional, recordó que, tras titularse en la Umag, trabajó en el Colegio Cruz del Sur, la Escuela Juan Williams, la Escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco, el Liceo San José y el Instituto Sagrada Familia, antes de llegar a la Escuela Arturo Prat, donde ya lleva 17 años “y que ha sido casi como mi casa”. Es así como ha podido conocer muchas realidades “y ampliar mi visión como profesor, porque es muy distinta la educación particular que la municipal o salesiana; eso me ha forjado como profesor”, destacó.

Su vocación docente no provino de sus padres, sino que se fue forjando durante su etapa escolar, de la que recordó a profesores como Mirta Kamman, Eduardo Pérez, Osvaldo Novión, Emilio Bernales y Freddy Gómez. Además, siempre estuvo vinculado a la organización de actividades deportivas.

Su realidad actual

La Escuela Arturo Prat ha estado en los últimos años, en la mira por su disminución de matrícula y por estar en la categoría de Insuficiente, de acuerdo a los índices de la Agencia de la Calidad de la Educación. Un desafío mayor para este docente. “La matrícula es media, pero eso también tiene sus ventajas, porque permite trabajar en grupos pequeños; cursos de 20-25 alumnos y eso permite desarrollar varias actividades, que favorecen su aprendizaje. Es más personalizado y son desafíos para uno como profesor, que son más gratificante. Siempre hemos estado en la mira por la matrícula, pero cada profesor en la escuela hace una gran labor, muy personalizada, y eso deja muy satisfechos a los papás”, expuso el docente.

Como todos los profesores, este año tuvo que readecuarse a un estado de emergencia a causa de la pandemia del Covid-19. “Todos los profesores de Educación Física hemos tenido que reinventarnos, indagar, recurrir a la tecnología, hacer clases online, tener un espacio en la casa, la conexión. Nos hemos ido adaptando, porque al principio fue complicado. Tenemos la ventaja que los niños están más apegados a la tecnología y hace que sea más expedito incursionar en esta herramienta tecnológica”, valoró Poppovich.

Otro desafío que tiene el docente tiene relación con los altos índices de obesidad infantil que hay en Magallanes, y puntualmente, en la Escuela Arturo Prat, los indicadores de Desarrollo Personal y Social, de acuerdo a la Agencia de la Calidad, muestran que en el ítem “hábitos de vida saludable”, el establecimiento tiene puntaje 60, más bajo. “Hay un tema importante, que es la motivación. Nosotros tenemos que ser actores principales para motivar a los niños a participar de estas clases, porque hoy en día, este encierro no les ha caído bien a todos y los niños no están ajenos; muchos están aburridos, con depresión, están desganados y por eso, es muy importante motivarlos y moverlos. Hay un tema más psicológico este año, porque este encierro no ha sido muy positivo en la gente, y puntualmente en los jóvenes y niños”, manifestó Poppovich.