Minera Invierno aseguró que no habrá despidos durante el presente año

– Información fue confirmada por el Sindicato de Equipos Mineros Río Grande y Producción y Servicios Mineros, cuyos dirigentes señalaron que se mantendrán en alerta sobre la situación laboral de los trabajadores.

Hace un poco más de una semana, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes – liderada por el intendente Jorge Flies – rechazó el proyecto de la utilización de las tronaduras en isla Riesco por parte de la empresa Minera Invierno S.A.

Dicha determinación, que tomó por sorpresa a los directivos de la compañía, trajo consigo una realidad que por el momento no tiene vuelta atrás: Mina Invierno no contratará a las 103 personas que se tenía prevista para la ejecución de esta obra.

En las últimas horas, el seremi del Trabajo, Carlos Abarzúa, mantuvo una reunión con los dirigentes sindicales, donde ellos refirieron a las últimas conversaciones con la empresa, señalando que ésta les aseguró que durante el año 2018 no se tocarían los puestos laborales existentes, pero que el impacto en lo laboral será la no materialización, por ahora, de 103 nuevas contrataciones y un número aún indeterminado de trabajadores a plazo fijo que no serían renovados este año.

Apoyo a trabajadores

“En mi deber como seremi del Trabajo, y en el rol que siempre hemos tenido desde esta cartera, de apoyar y escuchar a los trabajadores, hemos querido reunirnos con ellos para conversar, escuchar sus opiniones frente a lo que fue esta decisión y, por su puesto, ofrecerles nuestro apoyo que estará siempre para ellos, como trabajadores. Ellos nos comentan que, si bien la minera asegura que por este año no habrá despidos, no dejan de estar preocupados por lo que ocurrirá más adelante y, en específico, hoy por algunos puestos de trabajo de servicios transitorios que posiblemente no continúen bajo el escenario actual”, relató el titular de esta cartera de gobierno en la región.

No descartan movilizaciones

Por su parte, Mauricio Mancilla, del sindicato de Equipos Mineros Río Grande, y Miguel Bravo, del sindicato de Producción y Servicios Mineros, no descartaron iniciar movilizaciones y además explicaron que se mantendrán alerta sobre la situación laboral de los trabajadores.

“La verdad es que quedamos muy decepcionados por la decisión que, como se ve, complica bastante el escenario. Es verdad que la empresa nos ha dicho que no habrá desvinculaciones en el personal de planta este año, pero lo que se quiere es que el proyecto continúe y que los trabajadores no salgan afectados. Por eso, tendremos que estar atentos para ir en defensa de los trabajadores y utilizar los recursos que tengamos disponibles para verificar que salgan en las mejores condiciones. De no ser así, estamos desde ya en alerta para tomar cualquier acción que sea necesaria”, detallaron los dirigentes sindicales.