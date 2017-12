Ministerio Público alista nuevas formalizaciones por “acarreos” contra votantes de Laguna Blanca y Río Verde

Al menos 53 votantes que se inscribieron el año pasado para sufragar en la comuna de San Gregorio serán formalizados a las 9 horas de esta mañana por infringir la Ley Electoral al cometer presuntamente delitos de señalamiento falso de domicilio (acarreos políticos) en los comicios municipales del 23 de octubre del año pasado.

El denodado trabajo de investigación fue comandado por el fiscal Oliver Rammsy, quien inicialmente comenzó indagando a poco más de 200 personas que figuraban como habilitadas para participar en las elecciones, pero que no tenían residencia conocida en dicha localidad.

“Esta investigación lleva harto tiempo y no ha sido fácil. La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) tuvo que designar a un funcionario encargado para aquello, y tuvo que hacer muchas visitas y entrevistas en terreno, citó a personas que no fueron y finalmente después de un largo trabajo se logró hacer un filtrado en el que nosotros determinamos que poco más de cincuenta personas están involucradas en este tema. El esfuerzo fue arduo y esto desemboca en una formalización que no es arbitraria sino que está bien fundada, en el sentido de que existen divergencias entre el domicilio real declarado y el que aparece en el padrón electoral, y eso tiene que ser explicado y aclarado”, aseguró el persecutor.

Sin embargo, y tras haberse interpuesto dos querellas criminales por haberse detectado la misma situación en las comunas de Laguna Blanca y Río Verde, el representante del Ministerio Público adelantó que se están alistando entre lo que queda de diciembre y el próximo mes de enero de 2018 otras formalizaciones en contra de personas que habrían perpetrado el mismo ilícito en los mencionados lugares.

“En Laguna Blanca y Río Verde, estamos con el abogado querellante Mario Elgueta con quien estamos coordinando y en los próximos días, antes de fin de año vamos a hacer estos cotejos, compararlos con los extractos de filiación, buscar los padrones de extensos listados, lo cual tiene su grado de complejidad pero estamos afinando los últimos detalles”, reveló.

Así también lo ratificó el abogado Mario Elgueta, quien está a cargo de la situación de la comuna que se emplaza frente a isla Riesco, adelantando que hasta el momento potencialmente serían cerca de 200 personas más las que deberán enfrentar a la justicia, aunque todavía faltaría por establecer un número más definitivo y acotado que el actual.

“Nosotros estamos a la espera porque también van a haber personas formalizadas en Río Verde por estos mismos hechos, porque hemos detectado una numerosa cantidad de votantes inscritos con domicilios que no son reales. Eso nos da luz de que efectivamente lo que en algún minuto planteamos al Tribunal Electoral Regional era cierto, y que en definitiva en aquel momento por una aparente falta de pruebas no fueron acogidas nuestras solicitudes. Al menos en la investigación de Río Verde, todas las personas que han declarado reconocen que su domicilio actual no es el que aparece en el Servicio Electoral, por lo tanto estamos trabajando en estos momentos, tenemos la expectativa de que el fiscal tome esa misma decisión porque estas personas están en igual situación que aquellos que serán formalizados mañana (hoy)”, precisó.

