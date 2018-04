Ministra de Energía y su primera referencia al precio del gas en Magallanes: “Tenemos plena conciencia de que esta es una región que merece un tratamiento preferencial”

Susana Jiménez Schuster encabezó ayer en el Hotel Cabo de Hornos de nuestra ciudad, el inicio del proceso participativo para construir la denominada ‘Ruta Energética 2018 – 2022’, en el que estuvieron presentes diversas autoridades, personeros y representantes del sector público, privado y de la sociedad civil.

“La gente puede estar tranquila de que hay una preocupación especial por la región y vamos a estar ocupados de este tema en los próximos años”, señaló ayer la ministra de Energía, Susana Jiménez Schuster, al ser consultada respecto de si el precio del gas en Magallanes podría sufrir próximamente una variación al alza.

En este punto, la secretaria de Estado fue clara en señalar que las bases están ya definidas, argumentando con ello que la actual administración de gobierno tiene una consideración especial con nuestra zona. “Hay un proceso que quedó establecido a partir del cambio de la ley del gas, por lo tanto dio pie al inicio de un proceso de tarificación cuyo resultado se conocerá recién el próximo año. Este año tenemos un presupuesto de casi US$100 millones para el aporte compensatorio -a Enap- y tal como lo dijo el Presidente -Sebastián Piñera- cuando estuvo aquí el año pasado en octubre, tenemos plena conciencia de que esta es una región por cuyas condiciones climáticas y lejanía merece un tratamiento preferencial y de eso también nos vamos hacer cargo”, puntualizó durante una conferencia de prensa ofrecida en dependencias del Hotel Cabo de Hornos, lugar en el que acompañada del subsecretario de la cartera, Andrés Irarrázabal, encabezó el inicio del proceso participativo para construir la denominada ‘Ruta Energética 2018 – 2022’.

Combustibles fósiles

De igual modo, la autoridad se refirió nuevamente a la relevancia que tiene en Magallanes, la existencia de los combustibles fósiles, en que el gas, petróleo y también el carbón, representan importantes ingresos a la economía local. En este sentido se requirió su opinión en torno al incierto futuro de Mina Invierno -actor del rubro carbonífero que lidia con la incertidumbre ante el tema ‘Tronaduras’-, a lo que indicó que la empresa “está en un proceso administrativo en el Servicio de Evaluación Ambiental y también en uno judicial en el Tribunal Ambiental, por lo tanto, son esas las instancias a pronunciarse”.

Un core con dudas

En el evento estuvieron presentes diversas autoridades, personeros y representantes del mundo público, privado e incluso académicos, además de distintas organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

En el lugar, el consejero regional, Alejandro Kusanovic Glusevic, miró con reticencias algunos elementos que a su juicio, se dejaron de lado, como es la situación de Enap en la región y precisamente, su participación regional en lo relativo al gas. “A mí me preocupa un poco esta visión extremista que hay con el tema de las energías fósiles, pero más aún me inquieta otro que es lógico y no se aborda con propiedad. Hoy en día se entregan a Enap US$100 millones en subsidio, más US$200 millones o US$300 millones en exploración, sumando más de US$1 mil millones, sin embargo el gas sigue costando alrededor de US$12 el millón de BTU, aunque Enap dice que cuesta US$8 pero la verdad es que es mucho más y por ende, es una irracionalidad seguir metiendo plata ahí a ese nivel”.

En virtud de ello, recalcó que se debe pensar en definir una nueva energía base razonable. “El carbón está costando alrededor de US$2 el millón de BTU y en ese sentido la generación eléctrica podría totalizar US$2,5 o US$3. No hay que olvidar que una termoeléctrica de última tecnología cuesta US$200 millones”.

Precio del gas: ¿intocable?

Finalmente, en cuanto a qué esperaba del ministerio a la hora de hablar del costo del gas en la región, Kusanovic indicó: “hoy en día, encuentro difícil que a nivel político alguien se atreva a tocar el tema de subir el precio del gas en Magallanes. Creo que eso no va a pasar. Pero en definitiva, acá no se trata de seguir metiendo plata para mantener el valor, porque es insostenible en el tiempo. Y eso sin mencionar que el gas está costando US$12 el millón de BTU pero se lo venden a Methanex a US$3,3 por lo tanto el Estado está subsidiando indirectamente a esa privada”.