Ministra del Deporte anunció inversión por $2.700 millones para mejorar estadio Fiscal

A través de una videoconferencia desde el estadio Nacional, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, abordó diversos temas, desde inversiones en infraestructura como la práctica recreativa de disciplinas. A raíz de la pandemia por Covid-19, y la redistribución de recursos por parte del Estado para hacer frente a la emergencia, se pensaba que una de las carteras que iba a sufrir los mayores recortes era justamente Deporte, pero la secretaria de Estado ratificó que todos los proyectos pensados para la región, serán desarrollados.

Entre ellos, destaca el mejoramiento del estadio Fiscal “Antonio Ríspoli Díaz” de Punta Arenas, que comenzará a ejecutarse el próximo año, con una inversión calculada de $2.700 millones que deben ser aprobados por la Dipres y que contempla la renovación de la cancha sintética, el mejoramiento de las tribunas, un cambio en el sistema de iluminación y la construcción de nuevas casetas de transmisión para la prensa. A ello se suma la conservación de la calefacción ambiental de la piscina temperada fiscal de Punta Arenas (por $320.463.000); el mejoramiento integral del gimnasio municipal de villa Cerro Castillo ($54.183.000); y la conservación del hotel deportivo del complejo deportivo fiscal ($211.099.000).

En cuanto a recintos como el centro Elige Vivir Sano, Pérez señaló que “ojalá se pudieran construir más centros por región. Estamos construyendo y licitando el diseño, al menos tres, son pocas las regiones que tienen uno y por eso queríamos que estuviese en Porvenir, no solamente en Punta Arenas, que efectivamente le falta mucha infraestructura deportiva, pero hay muchas comunas que necesitan y por eso estamos apoyando, dentro de nuestro presupuesto para conservar el gimnasio de villa Cerro Castillo, llegando con inversión a otras comunas (…) lo que tiene que suceder es que no solamente las autoridades municipales lo requieran, sino que vayamos de la mano, en el financiamiento, con los gobiernos regionales, porque efectivamente hay restricciones presupuestarias, pero no para la construcción de infraestructura deportiva, porque eso es reactivación económica. Cuando uno ve que se logró licitar y adjudicar a empresas la recuperación del gimnasio de la 18, que esperamos que esté construido el segundo semestre de 2021, eso no es solamente infraestructura deportiva sino un apalancamiento de recursos y voluntades que apuntan a recuperar los barrios y eso es equidad territorial”.

Actividades deportivas

Claramente, el deporte se ha visto muy perjudicado por la pandemia, por lo que desde el Mindep ya se encuentran trabajando en protocolos para regreso gradual a las actividades, dependiendo de las características propias de cada disciplina y que fue enviado al Ministerio de Salud, “documento que está siendo perfeccionado y revisado por la autoridad sanitaria, antes de ser publicado para ser conocido por los actores del deporte. Esperamos que este primer protocolo esté aprobado la próxima semana, pero lo fundamental es que avanzaremos con prudencia y seguridad”, recalcó la ministra.

Sin embargo, adelantó que algunos deportes podrán volver antes que otros a la actividad. “El regreso primero será en deportes individuales y en espacios abiertos, y después avanzaremos a otras etapas. Vamos a priorizar a las comunas y regiones que estén sin cuarentena, en las que podremos hablar de un retorno a la actividad en espacios abiertos con un distanciamiento deportivo de entre cinco, diez o hasta 20 metros, según corresponda para el trote, el ciclismo u otra disciplina”.

La segunda etapa será para deportes individuales con implementos particulares, como karate o tae kwon do, pero no con carácter competitivo, de lucha, sino como figuras. O en el caso del remo o canotaje, adaptándose a distintos deportes, para pasar de ahí a deportes colectivos en recintos cerrados, y finalmente, a una etapa de normalidad, con reanudación de competencias. “No hemos querido entregar una fecha taxativa, porque todo dependerá del comportamiento de esta pandemia”, reconoció Pérez.

En esa línea, la disciplina que más complicaciones tiene es la natación o los deportes en recintos cerrados como las piscinas. Al respecto, la ministra indicó que “debiesen entrar a una tercera etapa, con los deportes colectivos en espacios cerrados, según como vaya evolucionando la pandemia y no es tan pronto que una pudiese estimar que van a volver, a diferencia de otros en aguas abiertas, que podrían entrar en una segunda etapa.