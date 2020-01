Ministra vocera de Gobierno: “La encuesta Cep es un golpe muy duro para nosotros, hay que reconocerlo”

“Miremos con detención el resultado de la encuesta Cep, todos estamos mal evaluados, todos generamos desconfianza, y es responsabilidad de nosotros reconstruir esa confianza de la ciudadanía”. Con estas palabras, la ministra Vocera de Gobierno, Karla Rubilar, de visita sorpresa en Magallanes, entregaba su parecer al histórico desplome al 6% en la aprobación del Presidente Piñera, índice elaborado por la Encuesta Cep.

Además, en un completo hermetismo y sin mucha exposición ante la ciudadanía, la ministra Rubilar continuó diciendo que “recibimos con humildad el resultado de la encuesta, es un golpe duro para nosotros, hay que reconocerlo, pero finalmente nos plantea un desafío gigante al que tenemos que estar a la altura. Hoy, todas las instituciones están mal evaluadas. Independiente del resultado de las encuestas, tenemos que avanzar sin dudas, porque los planteamientos de la gente son claros: un acuerdo por la paz, es por eso que valoramos la aprobación en el Congreso del proyecto de ley antibarricadas; lo otro es la agenda social, con la pensión básica solidaria aumentaron los recursos de nuestros adultos mayores”.

En cuanto a la agenda de la ministra en Magallanes, que se encuentra desde anoche en Puerto Natales, acotó: “Yo, como ministra vocera de Gobierno, estoy desde Magallanes hablando de la reforma a las pensiones, porque nos importan todos los chilenos, no sólo los que viven en Santiago, entendemos que hay necesidades diferentes, particularmente en Magallanes, que se han sentido olvidados por mucho tiempo y, por lo tanto, creemos que se debe hacer una política de señales”.

En cuanto al descontento social, la vocera de Gobierno aclaró que “la discusión, hoy en día, es cómo recuperamos la confianza de la gente y en eso hay que tomar muchas medidas. Lo que nos ha pasado es que la gente no se siente escuchada, la gente siente que nosotros no estamos en conexión con ellos y eso es un desafío que tenemos que revertir y la única forma de hacerlo es estando en la calle”.

Ante tal premisa, Rubilar, al ser consultada si se había reunido con algún dirigente o actor social en su visita a Punta Arenas, dijo que “me voy a reunir con todos los actores sociales de Puerto Natales. Además, me reuní con adultos mayores en Punta Arenas”.

– ¿Pero en Punta Arenas se reunió con algún dirigente social para escuchar alguna demanda?

– “No me he reunido con los actores sociales de Punta Arenas, tuvimos una agenda corta, porque quise privilegiar Puerto Natales, pero no tengo ningún inconveniente en conversar con todos aquellos que quieran hablar conmigo, aspiro a ser una vocera muy en terreno”.

Manifestación en contra de Rubilar

En medio de un acérrimo hermetismo sobre la visita de Karla Rubilar a Punta Arenas, y la prepotencia de los asesores de la ministra para que no le preguntaran nada que no fuera sobre una actividad con adultos mayores en la capital regional, no impidieron que la comunidad se enterara sobre la presencia de la Secretaria de Estado en la región y fue así como una treintena de manifestantes se instalaron cerca del mediodía de ayer en el frontis de la intendencia para manifestarse en contra de la visita ministerial.