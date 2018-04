Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward: “No hay que tenerle miedo a la alianza entre lo público y lo privado”

– En su visita a la región, la autoridad destacó el trabajo desarrollado en el Parque Estrecho de Magallanes,

especialmente en lo relativo a la conservación del canquén colorado. Asimismo, se refirió al convenio establecido con el Ministerio de Energía con el fin de facilitar la entrega de terrenos para proyectos asociados.

Cristián Saralegui

csaralegui@laprensaaustral.cl

Una recargada agenda de trabajo cumplió en la región el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward (Udi), que durante la mañana del viernes conoció el Parque Estrecho de Magallanes, donde se halla el Fuerte Bulnes; además de entregar un título de dominio de vivienda a un poblador de la prolongación Pedro Aguirre Cerda y visitar Porvenir, junto a la seremi Francisca Rojas, donde conoció algunos de los diez inmuebles que pertenecieron a Cema Chile y que ahora serán administrados por el Estado.

Lo primero que le impresionó al secretario de Estado fue el trabajo que se desarrolla en el Parque del Estrecho de Magallanes, ya que “están protegiendo una especie que está en peligro de extinción (el canquén colorado), y que nos parece muy atractivo desde el punto de vista que el Presidente Piñera nos ha pedido buscar distintas herramientas e instrumentos para que a través de la alianza público-privada se puedan proteger los bienes nacionales protegidos, los parques nacionales, las reservas nacionales, y los monumentos naturales”, comentó Ward, que en la actividad compartió con estudiantes de la Escuela Villa Las Nieves, que integran el grupo de forjadores ambientales.

“Quedamos muy contentos y satisfechos con lo que vimos, hay un proyecto de conservación muy bonito que hay que fortalecer y, por eso, con mucha satisfacción estamos disponibles para contribuir a lo que hacemos, que es la entrega, arriendo o concesión de territorio para proyectos que le entreguen valor al territorio, que es algo muy positivo”.

En ese sentido, Felipe Ward enfatizó que hay que darle vida al territorio más allá de establecer una discusión ideológica, porque “siento que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en materia de patrimonio natural. Por supuesto que tenemos atractivos maravillosos en la región, en otras regiones también, pero creo que hay muchos destinos que se pueden aprovechar, y para eso tenemos que poner a disposición el territorio de Bienes Nacionales para que la gente pueda ocuparlos respecto del turismo, respecto de energías renovables no convencionales, desarrollo industrial y también social, que es el sello de este ministerio”.

En ese sentido, Ward recalcó la importancia que tiene para su ministerio el convenio que tienen con Energía, para desarrollar proyectos en común: “Si ellos detectan un proyecto energético que necesita un territorio para ser implementado, hay un convenio que facilita ese intercambio de información que nos entrega un financiamiento para contratar a algunas personas que permitan detectar esos proyectos y poder coordinar adecuadamente la entrega de suelo, ese es un tema que está en vigencia. Hay características y requisitos establecidos en la ley y justamente por eso queremos desarrollar esta estrategia o este diseño de reglamento territorial que nos permita tener criterios de selección de proyectos, o sea, cierto tipo de suelos, en ciertas localidades, con ciertas modalidades y requisitos, se va a destinar principalmente a energía, si tenemos ese plan maestro, será más fácil y rápido”

Pese a ello, también está el tema del cuidado del medio ambiente, ya que proyectos pueden causar daño en áreas protegidas, como se ha visto últimamente en Punta Arenas con el Humedal de Tres Puentes. Al respecto, el ministro indicó que “hay un sistema nacional de Areas Silvestres Protegidas por el Estado, que contempla justamente la obligatoriedad por parte del Estado de proteger ciertas áreas, entre ellos, los humedales. Tenemos cierta tuición como Ministerio respecto de ellos porque somos dueños del territorio, eso lo protege el Ministerio de Medio Ambiente y estamos en una conversación legislativa que está pronto a resolverse con un proyecto de ley que está en el Senado para saber quién se va a hacer cargo de los conflictos que se podrían producir”.

Coordinación con Minvu

En términos más globales de lo que espera desarrollar durante su gestión, Felipe Ward destacó la elaboración de “una estrategia de ordenamiento territorial para que tengamos un plan maestro que gobierne nuestras decisiones. Y estamos pensando tener algo de aquí a los próximos seis meses, de forma de llevar el diagnóstico, que todos tenemos bastante claro en materia de cuáles son las ventajas comparativas de la región con un plan concreto que nos permita desarrollar las energías renovables no convencionales, algo que no se pensaba hace algunos años como en la potencialidad que tenemos en materia de energía eólica. Vamos a seguir conversando con el Ministerio de Turismo, para que sepan que estamos abiertos para que, a través nuestro, se encaucen proyectos turísticos en la región, vamos a ser lo mismo con el desarrollo industrial, con deporte; también en materia de vivienda, que es una preocupación esencial del Presidente Piñera, me tocó ser parlamentario y la frase que más odiaba era cuando me decían: ‘No hay terreno’. En Chile sí hay terrenos, hay que coordinarse adecuadamente con las municipalidades, con el Ministerio de Vivienda, y si eso sucede, le podemos entregar una solución habitacional, pese a que no es nuestro giro, pero sí conversación coordinada con el Ministerio de Vivienda, a tantas personas que están esperando eso.

“Nos juntamos con el ministro y subsecretario de Vivienda, establecimos una mesa de trabajo que va a funcionar de forma permanente, para que cada vez que detectemos una posibilidad de construir vivienda eso se coordine automáticamente con nuestro ministerio, de forma de entregar una solución mucho más de corto plazo”, añadió.

Ward recalca para que haya un trabajo adecuado en el ministerio que encabeza, hay que desterrar, según su visión, algunos temores. “No hay que tenerle miedo a la alianza entre lo público y lo privado. Siento que a veces en el país le hemos tenido miedo a la alianza, creo que se ha contaminado mucho esa posibilidad a través de la ideología, yo creo que aquí tenemos que tener los colores de Magallanes, no los de un partido político, me da lo mismo y creo que a la seremi también, ser de uno o de otro partido político, lo que interesa es que se realice bien la función pública, y si acá podemos coordinar, como se hace con el canquén colorado, una estrategia público-privado que permita conservar esta especie en extinción, dar a conocer lo que es el patrimonio geográfico natural en la región, bienvenido”.

Cema Chile

La Fundación Cema Chile, que fue presidida por Lucía Hiriart, viuda de Augusto Pinochet, entregará al fisco 108 terrenos, de los cuales 84 son de origen fiscal y 24 de privados. En Magallanes, la seremi Francisca Rojas realizó un catastro para determinar si en la región había inmuebles que pertenecieran a la fundación, que será disuelta antes del 30 de septiembre. “Acá tenemos 10 viviendas que pertenecen a las propiedades que se van a recuperar de Cema, solamente en Porvenir están ubicadas, entre las calles Bernardo Phillipi y Chiloé”, detalló la seremi.

Sobre qué destinos tendrán estos terrenos, el ministro Felipe Ward indicó que “el Presidente de la República nos pidió tener claridad, en el corto plazo, respecto de qué vamos a hacer con estas propiedades, y primero queremos darle un carácter social, las pusimos a disposición del Ministerio de Desarrollo Social de forma de complementar el plan de invierno que desarrolla ese ministerio, y que estos inmuebles puedan convertirse en albergues en este invierno, para proteger a personas en situación de calle, principalmente, adultos mayores. Tuvimos conversaciones con gente del Sename, de forma que las propiedades que estén en condiciones de poder contribuir al funcionamiento del Sename, ahí están, lo mismo Senama, adultos mayores”.

Finalmente, el ministro puso en relevancia la actividad que tuvo con la entrega de título de dominio de vivienda al poblador José del Carmen Muñoz, en la prolongación Pedro Aguirre Cerda, porque “queremos mostrar y demostrar a través de ese tipo de acciones que el ministerio tendrá una política de puertas abiertas y si hay personas que no pueden ir al ministerio, nosotros vamos a sus casas. Este es un ministerio muy social, muy poco político, nunca se le va a consultar a nadie cuál es su militancia política, no tengo idea y me da lo mismo, porque la idea es que todos se sumen.