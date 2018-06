Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, sobre la situación de la infraestructura antártica en la isla Rey Jorge: “Me parece increíble cómo se dejó abandonada esa villa (Las Estrellas), esto lo recibimos como herencia”

Antes de retornar a la zona central, el secretario de Estado reforzó además la importancia del continente blanco en términos estratégicos y de contar con un presupuesto anual en materia antártica.

Luego de concretar en nuestra región diversas visitas en terreno para conocer cómo operan las unidades militares del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, además de reunirse con autoridades locales para analizar el presente de Magallanes y la Antártica, ayer emprendió su retorno a la zona central, el ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero.

Fue sin duda una estadía en que las observaciones recabadas lo mantendrán muy ocupado, especialmente en lo referido a la situación de las precarias instalaciones chilenas en la Base Frei del territorio antártico, donde sólo durante el período de verano operan más de 500 efectivos.

– Lo ha señalado de diversas formas. Existe una seria preocupación por el estado en que se encuentra la base Eduardo Frei, lo mismo en el caso de Villa Las Estrellas. Ahí la Fach desalojaría las viviendas en diciembre.

– “Por supuesto que eso es algo que no queremos y me parece increíble cómo se dejó abandonada esa villa. Esto lo recibimos como herencia, no es obra de nuestro gobierno, pero no nos interesa andar cobrando cuentas del pasado, sino repararlas. Estamos viendo todos los recursos que el Ejército, las Fuerzas Armadas y el gobierno en general, junto a Obras Públicas y la Cancillería van a disponer para situarla a la altura de lo que se merece”.

– ¿Alguna estimación de costos?

– “No está hecha la nueva Ley de Presupuestos. El año pasado se pusieron $8 mil millones y se dieron $5 mil millones, pero ahí no estaba considerado íntegramente el arreglo a la villa. Vamos a obtener los recursos para hacerlo”.

– ¿Qué viene mientras tanto en materia de ‘acciones’?

– “Tenemos varios desafíos. En primer lugar, reparar la puerta de entrada a la Antártica, que es precisamente la base Eduardo Frei y Villa Las Estrellas. Luego, darle urgencia a un proyecto que ‘durmió el sueño de los justos’ en el gobierno anterior: el Estatuto Antártico. Es increíble que Chile no tenga un instrumento como este, que es básico para saber qué rol cumple cada uno en ese continente”.

“Además, tenemos en carpeta el tema de la dársena y la construcción del Centro Antártico Internacional, acá en Punta Arenas. A eso se agrega el muelle multipropósito en Puerto Williams y en bahía Fildes, como también la fibra óptica austral”.

– Se requiere entonces la estructuración de un presupuesto anual en materia antártica.

– “Justamente. Ese es uno de los objetivos del Estatuto Antártico, que busca establecer normas claras en cuanto a metas y recursos para que Chile, que es un país antártico, ejerza su soberanía adecuadamente. Por ejemplo hay muchos de estos proyectos que están en el gobierno regional y temo que a lo mejor no va a tener los recursos para financiarlo. Entonces sinceremos las cosas. Por eso es que pedí la información de todos los ministerios, para saber cuáles son los proyectos y de qué manera los vamos a enfrentar”.

“Lo que puedo garantizar a la comunidad de Punta Arenas es que la decisión del Presidente de la República es fortalecer la presencia chilena en la Antártica.

Turismo antártico

– Minimizar la carga que generan los más de 30 países que operan allá sería un tema importante de revisar, ¿no cree?

– “Eso es parte de las materias que tenemos que ver. De qué manera el ingreso de más de 35 mil personas a la Antártica todos los años, entre turistas y científicos, puede terminar dañándola. Eso es algo para lo cual hemos encargado un estudio que diga exactamente cuál es el daño. Queremos ver con el Instituto Antártico Chileno, cuál es el efecto que produce, porque todo el polo de desarrollo científico en Chile, está en ese continente. Hay que entender que la Antártica es una prioridad nacional de primer nivel”.

“He conversado con la senadora Goic y el senador Bianchi, además del intendente -Matheson- y todos coinciden en que esta es una política de interés nacional, que lo que busca es que la Antártica sea patrimonio de todos los chilenos. Esto no puede ser objeto de una guerrilla entre sectores políticos. Para nosotros desde el punto de vista de estrategia nacional Punta Arenas es una prioridad, porque es una ciudad ubicada en el extremo sur del país, que tiene un potencial de desarrollo gigantesco y que es parte importante de cómo hacemos soberanía en Chile”.

– A nivel terrestre, la construcción de la senda Vicuña-Yendegaia ha enfrentado algunas situaciones puntuales, respecto a cómo se resguarda el patrimonio étnico de la cultura yagán. ¿Cómo va este tema?

– “Quiero pedir un estudio al intendente, a la brevedad, porque pretendemos terminar ese camino, pero tenemos que conversar con quienes se sientan afectados. No es bueno que se paralicen obras de infraestructura vial y de comunicación que son vitales para el desarrollo de la zona”.

Contingencia

– Este mes el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra 26 uniformados por fraude al fisco, principalmente por comisiones de servicio que nunca se realizaron y contratos a honorarios por trabajos que no fueron realizados. ¿Qué puede señalar al respecto?

– “El Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas somos las únicas instituciones en Chile, que voluntariamente suscribimos en el mes de marzo, un convenio con la Contraloría. Esto, para que revise y nos acompañe en las áreas críticas, como son las compras de las capacidades estratégicas -material de guerra-, proveedores, intermediarios, jubilaciones, pensiones, remuneraciones, comisiones de servicio, etc. Este convenio suscrito es una demostración de querer tener los más altos estándares de probidad. Quien cometa una irregularidad en las Fuerzas Armadas, va a ser dura y drásticamente sancionado, por lo tanto, hay tolerancia cero con cualquier atisbo de corrupción que exista en nuestras instituciones”.

“Estamos realizando auditorías permanentes, pero es injusto que por culpa de unos pocos se pretenda enlodar a una institución donde la inmensa mayoría de sus integrantes, son honestos, profesionales y un orgullo para todos los chilenos”.

– A propósito de unos pocos, está el reciente caso en que ocho soldados se vieron involucrados en un acto de agresión y abuso sexual en contra de un conscripto de 18 años en Calama. ¿Qué viene en este caso?

– “El viernes (mañana) sale la resolución del general de Zona, contando exactamente lo que ocurrió y dando a conocer los sancionados, que puedo asegurarle van a ser mucho más que simplemente los reclutas”.