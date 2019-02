Ministro de Justicia aseguró que nuevo Código Penal traería penas más cortas pero con cárcel efectiva

– En su primera visita a Magallanes como secretario de Estado, Hernán Larraín Fernández analizó el estado actual de ciertas normativas que suelen carecer de aplicabilidad, como la Ley Emilia. Además dio luces de próximas modificaciones al decreto de libertades condicionales, y desestimó que la Fiscalía forme parte de esta comisión, en representación de las víctimas.

Con el horizonte centrado en rehabilitar la infancia vulnerada, pero teniendo en mente un cúmulo de proyectos que forman parte de lo que será su agenda 2019, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández visitó Punta Arenas el pasado jueves por primera vez en calidad de secretario de Estado, pudiendo constatar la realidad local y liderando actividades en los centros privativos de libertad de la ciudad, o recogiendo inquietudes de múltiples actores ligados a su sector, tales como el Servicio Nacional de Menores, Servicio Médico Legal, Registro Civil o la misma Corte de Apelaciones, entre otros entes.

Pese al exiguo y acotado tiempo de permanencia en el territorio más austral, el titular de la cartera abordó con El Magallanes los diversos perfilamientos de problemáticas que inquietan tanto a la comunidad local como nacional y que en los últimos años ha implicado que el concepto de la palabra justicia sea tergiversado o conmutado hasta el punto de generar interrogantes en la percepción de si la legislación vigente cumple con su objetivo de ecuanimidad e imparcialidad para todos, si las bases del sistema actual tienden a garantizar aquello, o meramente está operando “en la medida de lo posible”.

Cabe recordar que tan sólo en la región, durante el año pasado, fuimos testigos de cómo una mujer que conducía ebria y sin licencia, a plena luz del día, infringiendo la normativa de Tránsito, causando la muerte de una persona y lesiones graves en otra, fue condenada en libertad, y cuando la Corte de Apelaciones revocó aquella pena sustitutiva, la imputada nunca más apareció. Asimismo, dos veces al año a una treintena de reclusos se le otorga el beneficio de la libertad condicional según ciertos requisitos establecidos en un vetusto decreto de 1925, pudiendo evidenciarse en las semanas o meses siguientes que gran cantidad de los mismos internos vuelve a ser capturados por su participación en nuevos delitos. Basta recordar el caso de Kevin Boitano y Víctor Llanquín, quienes tras salir de prisión en abril de 2018, al haber sido sentenciados a diez años de cárcel en 2013 por el homicidio de un joven estudiante de la Universidad de Magallanes, fueron detenidos por la PDI en julio pasado luego de ser sorprendidos con especies robadas, decretándose nuevamente el encierro de ambos.

Ante este e innumerables otros escenarios, el ministro Larraín detalló a El Magallanes que el gobierno está impulsando una batería de proyectos y modificaciones legislativas destinadas a poder resarcir la sensación de injusticia que tiende a apreciarse, dando luces de una eventual reformulación en la aplicabilidad de ciertas leyes y, por sobre todo, poniendo toda la fe en la futura metamorfosis del nuevo Código Penal.

– ¿Qué tan necesario es para el gobierno apurar las modificaciones de los requisitos para otorgar las libertades condicionales?

– “Es tan necesario que hace un par de años se presentó un proyecto de ley por un grupo de senadores del cual me tocó formar parte, y llegando al gobierno retomamos ese tema porque estaba empantanado y constituimos la Comisión Mixta que permitió que finalmente se aprobara un nuevo régimen de libertades condicionales, que hace un cambio muy importante respecto a lo que usted advierte. Para lograr este beneficio en la ley que aún está vigente, porque faltan los reglamentos para que se apruebe la nueva normativa, bastaba cumplir ciertos requisitos objetivos, algunos cursos o actividades y un cierto plazo. La nueva ley establece mecanismos distintos de dos naturalezas. Uno es de carácter más subjetivo, donde se hace una evaluación por profesionales que permita prever la integración al medio libre y su verdadera capacidad para la reinserción; y por el otro lado se crea una figura nueva que es el delegado de libertades condicionales. Gendarmería va a tener un delegado a cargo de cada uno de los libertos que van a estar vigilados, con quien se va a hacer un plan de trabajo para el periodo que esté en libertad, teniendo un control y una supervisión. Parte de los problemas es que no estaban preparados o no fueron acompañados ni hubo seguimiento. Esas dos áreas han sido superadas con la nueva ley. A lo mejor el número de libertades condicionales será menos del que se hace habitualmente, pero quienes salgan van a tener, creo yo, menores problemas de reincidencia”.

– Porque según los casos registrados de reincidencia en la región, se tiende a cuestionar la labor de reinserción que se hace…

– “Adicionalmente a eso, una de las grandes tareas ha sido cambiar un poco el giro del trabajo que se hace en el sistema penitenciario chileno. Hasta ahora, aunque hay voluntad y hay experiencias que uno puede dar como ejemplo, ha estado centralmente concentrado en la custodia de los presos, en la seguridad, en que nadie se fugue, en fin. Pero no ha tenido ni el compromiso ni la dedicación para la reinserción de los internos. En Punta Arenas los dos Centros de Estudio y Trabajo hacen bien su labor pero alcanzan a menos del 15% de la población penal y por lo tanto no tienen todos esa oportunidad. Estamos impulsando un proyecto que el Presidente va dar a conocer en marzo, que a través de una alianza público-privada va a cambiar el carácter del trabajo penitenciario. Hemos tenido una reunión con grupos representativos de empresarios de todos los rubros con el propósito de darles a conocer esta iniciativa e incorporarlos para participar en ella, porque la idea es poder desarrollar un trabajo intrapenitenciario y postpenitenciario en conjunto, de manera que las personas tengan una capacitación adecuada junto con una preparación psicosocial y luego oportunidades laborales una vez que estén fuera de la cárcel, además de un acompañamiento de la sociedad civil. Nuestro objetivo es que se reduzca de forma dramática la reincidencia”.

– ¿Usted es partidario de que el Ministerio Público forme parte de la Comisión de Libertades Condicionales en representación de las víctimas?

– “Yo creo que el problema no ha sido ése, sino que esta comisión no ha dado fundamentos a sus determinaciones, y con la nueva ley que le exige fundamentar por qué le da la libertad condicional y con estos cambios en las exigencias me parece que el problema se va a reducir de forma muy significativa. Creo que los cambios van bien orientados con lo que se ha aprobado sin incluir esta inquietud que tienen los fiscales”.

Reformular la Ley Emilia



– Es común ver que las defensas de imputados presentan recursos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional al momento en que la Fiscalía invoca la Ley Emilia (u otras leyes) en contra de sus representados, dejando sin efecto casi en un 98% de las veces lo que establece esta normativa ¿Es necesario impulsar una modificación a esta Ley, por ejemplo?

– “Tiene razón, ahí hay un problema. Nosotros hemos conversado con el Tribunal Constitucional sobre ese tema y estamos viendo cómo enfrentarlo, porque ha habido un problema en la implementación de la Ley Emilia, y se produce en forma similar con la Ley de Armas (de Control de Armas y Municiones), y esa situación es la que queremos ver cómo se corrige. El planteamiento que ellos han hecho es que se trata de una situación que genera desigualdad en la forma como se tratan las sanciones de uno u otros delitos y no nos parece que sea el adecuado. Entretanto nosotros presentaremos un nuevo proyecto de Código Penal que trae consigo un nuevo sistema de penas que va a superar esta situación porque considerará formas distintas de aplicarlas. Hoy tenemos penas nominales muy altas. Una persona que es condenada a cinco años no pasa un día en la cárcel. El nuevo Código va a tener penas menores, pero si alguien es condenado a uno o dos años será de pena efectiva, con lo cual vamos a resolver el problema de la Ley Emilia”.

– Esto es una situación que ocurre de forma similar con la aplicación de la Ley Zamudio…

– “En el caso de la Ley Zamudio nosotros creemos que hay que introducirle cierta ingeniería para ver una mayor efectividad en su aplicación”.

– Debido a aquello, se ha criticado esta situación por parte de algunas instituciones u organizaciones, donde se observa una “justicia de primera y segunda clase”, porque quienes tienen mayores recursos pueden recurrir al Tribunal Constitucional…

– “Yo lo entiendo, y por eso mismo es que estamos preocupados de hacer efectiva la Ley Emilia y la manera más corta va a ser con este nuevo Código Penal que trae un sistema en el cual lo planteado por la Ley Emilia tiene perfecta aplicación”.

Sistema carcelario regional



– ¿Cuál es su visión de la realidad regional de los complejos penitenciarios, teniendo en cuenta que en los últimos dos años se incrementaron los casos de ataques y autoagresiones, lo cual no ocurría antes en Punta Arenas? ¿Es necesario tener una mayor dotación de gendarmes?

– “Creo que esta sigue siendo una cárcel muy excepcional en comparación con el promedio de las prisiones chilenas, por su calidad de infraestructura, por su equipamiento tecnológico, en fin, hay cosas muy logradas que nos permiten pensar que tenemos un buen complejo penitenciario. Igual con el correr del tiempo se han suscitado problemas, y efectivamente ha habido problemas pero no me parece que eso refleje que el sistema penitenciario de Punta Arenas esté funcionando mal. Por ejemplo, está el caso de las mujeres, que el complejo no estaba preparado para recibirlas y vamos a tener que hacer un espacio especial, con características distintas que evite las tensiones y complicaciones que ha habido, y que generaron conflictos más graves al interior del penal. Creo que en el ámbito penitenciario están las cosas dadas para resolver con viabilidad este problema”.

– ¿Y cómo se pretende concretar esto?

– “Hemos conversado con el seremi, con representantes de Gendarmería de la región y esperamos con algunas iniciativas que se están evaluando poder resolver estas inquietudes, creemos que tienen soluciones”.

– Han surgido críticas en torno a la cárcel juvenil, donde se dice que existirían más gendarmes que adolescentes infractores, además de disponer de infraestructura que podría utilizarse para resolver, por ejemplo, la inexistente división entre las mujeres imputadas y condenadas. ¿Le parece una solución viable?

– “Sin lugar a dudas que esa es una forma necesaria de resolver el tema, la ley no permite que estén juntos imputados en prisión preventiva y personas condenadas por un fallo judicial. ¿Cuál es el camino? No me atrevo yo a explorar uno como el que usted señala. Efectivamente hay una baja en la población juvenil, cosa que nos alegra, porque quiere decir que en algo están sirviendo los distintos mecanismos de prevención y alerta que se han utilizado, pero aún tenemos mucho qué hacer y por eso que estamos avanzando en un nuevo servicio de reinserción social juvenil con el propósito de tener un modelo de intervención distinta, que nos permita reducir la reincidencia de manera significativa. La posibilidad de que se utilicen espacios físicos u otros mecanismos como el personal para resolver otros problemas de otro penal como el de las mujeres, me parece que todavía es prematuro de señalar, todavía no hay que tomar medidas muy drásticas”.

– ¿Cuáles son las implicancias de las modificaciones a la Ley de Violencia Intrafamiliar, teniendo en cuenta la gran cantidad de casos asociados en Magallanes a este delito?

– “Lo que está empezando a ocurrir es que se está haciendo más visible esta realidad que estaba oculta. No todos los episodios se denuncian y aquella que se denuncia no siempre se continúa ni se persigue hasta el final por razones probablemente de carácter cultural. Ahí hay una preocupación, primero para prevenir por el aumento significativo en los últimos años, pero también para ver la forma de atacarlo y eso es lo que está procurando esta ley, y para el Ministerio de la Mujer es un tema de especial prioridad”.