Ministro de Salud destacó disminución en un 35% de los contagios en Magallanes

Frente a las voces que demandan la reinstalación de la medida de cuarentena, la seremi Mariela Rojas planteó que la decisión debe emanar del nivel central.

El ministro de Salud, Enrique Paris, reconoció su preocupación por eventuales rebrotes y llamó a la comunidad a colaborar en el cumplimiento de las medidas sanitarias. “En Magallanes, donde había un aumento muy importante en la variación de casos nuevos, en estos siete días ha disminuido un 35 por ciento”.

Sobre el tema, la seremi del ramo, Mariela Rojas, planteó que el alza de casos en las últimas semanas ha implicado un esfuerzo sectorial para contener este brote, aislando a pacientes positivos y a contactos estrechos, para trasladarlos a residencias sanitarias.

En el balance regional, la autoridad sanitaria abordó la preocupación de los parlamentarios que han sugerido la reposición de la cuarentena total, explicando que es una medida de esta naturaleza debe ser adoptada a nivel nacional por el Presidente de la República.

Semana epidemiológica

En el informe se dio cuenta que en la semana epidemiológica 24 (7 al 13 de junio) se acumularon 121 contagios, versus la semana 25 (14 al 20 de junio) que presentó 73 casos, de manera que el número de infectados nuevos ha ido a la baja.

Este martes se reportaron 11 nuevos contagiados, de los cuales cinco de ellos eran personas sin síntomas, con lo que en la región hay 172 casos activos.

No obstante, a decir de la seremi, “este análisis no puede llevar a relajarnos ni pensar que el virus ya no se encuentre presente, más bien, podríamos estar frente a un brote acotado, siempre cuando la comunidad tenga un comportamiento social responsable con énfasis en el autocuidado”.

En el Hospital Clínico hay 13 pacientes internados, 11 aislamiento y 2 en la Unidad de Paciente Crítico.

Jefe de la Defensa

En tanto, el general de Ejército, Rodrigo Ventura, jefe de la Defensa Nacional en Magallanes, destacó que en la última semana se realizaron 9 mil 500 controles en las aduanas sanitarias, 11.200 en los cordones sanitarios, 7 mil fiscalizaciones del toque de queda, que dejaron como resultado a 83 personas detenidas.

El jefe castrense realzó que en la semana hay un buen cumplimiento, pero los fines de semana “nos olvidamos y concurrimos a lugares de aglomeración de personas, donde hay un gran riesgo de contagio”, instando porque los dueños de centros comerciales tengan un buen comportamiento para evitar contagios.