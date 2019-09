Ministro Espina niega que Piñera esté usando temas de Defensa con fines político-electorales

“No se puede, por un lado, lamentar o demostrar preocupación por el aumento del tráfico de drogas y, por el otro, cortar los brazos al gobierno, que lo que quiere es que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías, no que reemplacen a las policías (en el combate contra el narcotráfico)”.

Esta fue la forma rotunda en que el ministro de Defensa, Alberto Espina, quiso poner punto final -no sin antes expresar su malestar- a la polémica suscitada por la firma del Decreto Supremo, a través del cual el Presidente Sebastián Piñera sentenció que las FF.AA. colaborarán con el control del narcotráfico en las fronteras con Perú, Bolivia y Argentina.

Espina llegó esta semana a Punta Arenas en el marco de un despliegue territorial de los ministros de Piñera para promover políticas sociales del gobierno, pero abordó con El Magallanes diversas temáticas candentes de su cartera, como lo que se ha denominado la “militarización” de las fronteras, las escuchas telefónicas de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) y la corrupción al interior de las FF.AA..

Sobre los cambios introducidos a la forma de financiar a las Fuerzas Armadas, Espina aseguró que “el Presidente Piñera va a dejar un legado histórico, varios legados históricos en materia de Defensa, entre ellos el sustituir el sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas terminando con la Ley del Cobre. No tiene ninguna justificación que el financiamiento se hiciera con las ventas del cobre”, remarcó.

Desminado, senda a Yendegaia y

presencia militar en Puerto Natales

La entrevista comenzó con Espina revisando las informaciones que recibía a través de su teléfono celular, mientras comentaba: “El poder del ministro de Defensa es muy grande”, explicando que ello derivó de las modificaciones legales introducidas en el año 2010. “Son cientos las noticias que recibo todo el día”, agregó con su vista fija en la pantallita “touch”.

En el plano local, el ministro de Defensa informó que en nuestra región había 28 áreas minadas y que se han despejado 25. “Lo que representa el 90%”, afirmó, estando pendientes algunos puntos en Tierra del Fuego y en Cabo de Hornos. Apuntó que, de las 8.490 minas antipersonales instaladas en el territorio magallánico, se han retirado 7.755, restando sólo desactivar 735.

“La labor es francamente heroica”, valoró y aseguró que el plan de desminado, respecto de las minas antipersonales, terminará el próximo año y que las labores en las zonas con explosivos anti tanques culminarán en 2026.

Sobre las labores paralizadas respecto de la senda de penetración Vicuña-Yendegaia que está construyendo el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), admitió que persisten las dificultades y que esto está en estudio. Sin poder vaticinar fechas, afirmó: “Nuestro propósito es concluir el camino a la mayor velocidad posible”.

Espina desmintió rumores respecto de un plan para reducir al Ejército en la Provincia de Ultima Esperanza. “No estamos pensando en disminuir la presencia de personal militar en dicha zona”, descartó.

“Militarización”

de las fronteras

Respecto de la polémica suscitada por la llamada “militarización” de las fronteras, Espina refrendó que “el control policial de las fronteras corresponde a Carabineros e Investigaciones”, haciendo ver que se trata de una extensa línea que tiene puntos muy frágiles y de características geográficas complejas. “Además -acotó- tenemos dos países vecinos, Bolivia y Perú, que son los principales productores de cocaína del mundo”.

Añadió que “uno de los principales enemigos de la sociedad chilena es el narcotráfico” e indicó que, en virtud de ello, es que Piñera firmó el Decreto Supremo que autoriza a las Fuerzas Armadas para que “colaboren con las policías y la autoridad civil en las fronteras y específica y únicamente en tecnología, transporte y logística”.

“El Presidente dictó un decreto supremo que me faculta a mí, delega en mí, como ministro de Defensa, la facultad de señalar cuáles son los medios materiales que las ramas de las Fuerzas Armadas van a poner a disposición de las policías, de acuerdo a los requerimientos de la Unidad de Coordinación Estratégica, que es la unidad en que trabajan las policías, Aduanas y las Fuerzas Armadas, a través del Comando Conjunto Norte”, puntualizó.

Sin embargo, hay quienes cuestionan este decreto argumentando que hay experiencias, como la mexicana y la colombiana, que dejan en claro que, cuando se involucran a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, aumentan la violencia y las muertes.

“Pero, ¿en qué se involucra a las Fuerzas Armadas? Eso -lo digo con el mayor de los respetos- es profundamente equivocado, pues lo que hace el decreto es que las Fuerzas Armadas facilitan medio”.

– ¿No va a haber personal militar apostado en las fronteras para este fin?

– “Personal de las Fuerzas Armadas dedicado a cumplir la labor de las policías, no. Personal militar en las fronteras para resguardar la soberanía y la integridad territorial como lo ha hecho siempre en los últimos cien años, sí, porque esa es nuestra labor. Las Fuerzas Armadas no son para estar en Plaza Italia (Santiago). En las fronteras, la labor policial, de las policías; la labor militar, de los militares”.

– ¿Quién va a definir usted como ministro o esa unidad estratégica- qué se entiende por zona fronteriza?

– “No, está definido por la Difrol, la Dirección de Fronteras tiene una definición exacta de lo que son las zonas fronterizas”.

– Se lo pregunto porque hay regiones como la nuestra que es una zona casi enteramente fronteriza.

– “A mí me parece que la crítica, yo percibo en ella cierta desinformación o mala fe porque se ha dicho desde el primer día por el Presidente que la función de las Fuerzas Armadas será la de colaborar, no reemplazar a las policías. ¿En qué? En medios tecnológicos, logística y transporte que tenemos las Fuerzas Armadas. ¿Cómo no los vamos a usar? Aquí hay un problema de fondo

“.

– Algunos interpretan este Decreto Supremo como un artilugio político-electoral de un gobierno que está a la baja en las encuestas de popularidad.

– “Esa es una ofensa gratuita inaceptable porque la defensa jamás puede ser utilizada -y el Presidente Piñera no lo haría bajo ninguna circunstancia- con un propósito distinto a la de defender la soberanía y la integridad territorial de Chile y que (las Fuerzas Armadas) cumplan las misiones que tienen. Eso no tiene ningún fundamento. Es una crítica de mala fe porque la realidad es que la manera de lograr la colaboración de las Fuerzas Armadas a las policías es precisamente un Decreto Supremo.

No se puede, por un lado, lamentar o demostrar preocupación por el aumento del tráfico de drogas y, por el otro, cortar los brazos al gobierno, que lo que quiere es que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías, no reemplacen a las policías”.

– ¿Descarta de plano que el Presidente Piñera se esté poniendo a la altura de algunos mandatarios bolivianos que, cuando están bajos en las encuestas, sacan el tema de la mediterraneidad?

– “No sólo lo descarto de plano, sino que lo encuentro una ofensa. El Presidente Piñera tomó el toro por las dos astas y resolvió con coraje y decisión enfrentar al narcotráfico con las policías y con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que corresponde a un líder: demostrar coraje, decisión para tomar decisiones y me siento, absolutamente, orgulloso de ser el ministro de Defensa que tiene que implementar esa medida”.

Polémica por

escuchas telefónicas

El ministro Espina fue consultado por el escándalo de las escuchas telefónicas y las denominadas operaciones W y Topógrafo, acciones de inteligencia creadas para contrarrestar las denuncias por casos de corrupción y desfalco al interior del Ejército.

Aclaró que toda acción de escucha telefónica sólo puede realizarse acatando las disposiciones legales y con la autorización de la Corte de Apelaciones y en conocimiento de las autoridades superiores.

Dijo que en el caso en comento espera que se esclarezca totalmente lo sucedido.

Negó que la corrupción esté institucionalizada en las Fuerzas Armadas y afirmó que se trata sólo de casos que, aunque lamentables, son acotados.