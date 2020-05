Ministro Monckeberg anunció financiamiento para la construcción de 316 viviendas en Punta Arenas

El pasado lunes a través de una videoconferencia, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, comunicó al alcalde Claudio Radonich y al director del Serviu, Dubalio Pérez, la aprobación de tres proyectos habitacionales que serán ejecutados en Punta Arenas, a través de subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda. “Contamos con los recursos, hemos firmado la resolución, por lo que queremos que las familias tengan la certeza de que los recursos existen y podemos partir la ejecución”, señaló el secretario de Estado.

Estos proyectos son los de los loteos de Enrique Abello III y IV, los que beneficiarán a 316 familias, pertenecientes a las agrupaciones “Haciendo realidad un sueño”, “Allegados Indígenas” y “Prat II”.

María Eugenia Vargas, presidenta del primer grupo, exteriorizó su felicidad por la noticia. “Desde que me avisaron no he parado de llorar, estoy muy emocionada, al igual que la gente de mi agrupación. Tuvimos una reunión virtual para informar y estamos muy agradecidos de tantas personas, que hoy ya tenemos nuestro proyecto aprobado”, relató Vargas.

El alcalde también tuvo palabras de agradecimiento para el ministro del Minvu. “Por un lado estamos satisfechos con los subsidios, pero también dentro de pocos meses más vamos a poder pensar que son obras que darán más empleos a nuestra ciudad, después de esta crisis. Por tanto, es una doble buena noticia, para las familias y para nuestros vecinos que hoy están desempleados”, aseguró el alcalde Radonich. Mientras que el director del Serviu, Dubalio Pérez, acotó que “hay que darle tranquilidad a los vecinos, porque independiente de la pandemia, todos los procesos administrativos los seguimos desarrollando en forma normal. Felicitaciones a los vecinos y en las próximas semanas nos comunicaremos para los siguientes pasos”.

Postulaciones online

Ayer también el ministro Monckeberg dio a conocer que las personas podrán postular al subsidio de Clase Media DS01 hasta el 4 de junio. El titular de la cartera de Vivienda explicó que además de esta medida se han flexibilizado las exigencias para los postulantes. “Las familias lo están pasando mal y no queremos que nadie se quede sin postular a los subsidios de los sectores medios. Hemos potenciado la postulación digital por sobre la presencial para cuidar a las personas”, enfatizó.

Bajo esta modalidad, las personas que no hayan sido seleccionadas el segundo semestre de 2019 pero que sigan cumpliendo con los requisitos para este subsidio, podrán postular de forma automática, en la cual sólo deben llenar un formulario y también se encuentra la postulación en línea, para las nuevas personas interesadas.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Horcos, indicó que “esta nueva fórmula es sin duda un alivio para las familias de Magallanes, puesto que el coronavirus nos ha pegado fuerte y hemos tenido que adquirir medidas de confinamiento. Es así, como la postulación online será un trámite fácil en la web oficial del Minvu”.