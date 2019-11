Ministros de la Corte Suprema volvieron a aplaudir a la orquesta del Liceo María Auxiliadora

Integrada por ocho estudiantes El lunes se presentaron en el Palacio de Tribunales, invitadas para participar del acto de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tras lo cual recorrieron el Palacio de Tribunales

En octubre, llegaron a Punta Arenas los ministros de la Corte Suprema, para participar de una jornada de trabajo y reflexión. En una de esas actividades, fueron agasajados con un número musical que los sorprendió. La interpretación musical de esa orquesta les encantó tanto que no pudieron creer que no se trataba de un grupo salido de un conservatorio de música, sino de estudiantes de enseñanza media.

La orquesta del Liceo María Auxiliadora, conformada por ocho jóvenes, cautivó tanto a los ministros, que el mismo presidente de la Corte Suprema, las invitó a tocar al Palacio de Tribunales, invitación que se concretó el pasado lunes. La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue la ocasión ideal para que esta orquesta estuviera presente, puesto que solamente está compuesta por entusiastas estudiantes, que con su música entregaron un potente mensaje.

El profesor Guillermo Ruff está a cargo de la dirección musical de las estudiantes Ana Fonseca Orellana (flauta traversa) Valentina Escares Hernández (flauta traversa) las hermanas violinistas Catalina, Esperanza y Monserrat Aguilar Yáñez; Fernanda Ampuero Barcenas (violín), Natalia Martínez Oyarzo (violoncello), y Javiera Guzmán Güenante (viola), que siguen fielmente el predicamento expuesto en la sala de música del liceo: “En esta sala no aprendemos música, sino a ser mejores personas a través de este bello arte”. Una orquesta que se concretó hace 13 años, en la que han pasado distintas generaciones de músicas y que nació por iniciativa de Rina Latini, quien gestionó la formación de la orquesta, sobre la base de la idea original que tuvo Rosalía Plaza.

Antes del viaje, el profesor Guillermo Ruff recordó cómo se originó esta invitación: “El 11 de junio fuimos a una muestra pública, a la que llegaron autoridades del poder judicial y preparamos un repertorio para ese evento. Les gustó, y en octubre nos volvieron a llamar, porque vino toda la Corte Suprema. Hace una semana, nos llamaron de la Corte Suprema de Santiago, a mí y un apoderado y nos invitaron a tocar allá. Era complejo, por la situación del país, y esta semana recién supimos que se hacía efectivo el viaje”Así que trabajaron un repertorio clásico y también una versión de “El derecho de vivir en paz”, de Víctor Jara, que se ha escuchado con fuerza desde que se inició el estallido social en el país.

“Nos inspiramos un poco en todo lo que está pasando, en la conmoción del país”, reconoció la estudiante Esperanza Aguilar, que además mencionó que otras obras que presentaron fueron un arreglo de la Sinfonía Nº 6 de Beethoven, y la Sinfonía Nº 40 de Mozart. Esa riqueza en el repertorio fue valorada por el profesor Guillermo Ruff: “Les llamó la atención que no es una academia, sino que tuvieran este nivel, siendo de Acles. Nos preguntaron de qué conservatorio éramos, porque los ministros sabían mucho de música, por ejemplo, los movimientos de la pastoral, así que estábamos con buenos oídos. La mayoría de ellas ha pasado por la orquesta regional y lo que a la gente de la corte le llamó la atención es que eran puras niñas, tal vez por ese motivo las invitaron, y es la única orquesta juvenil en Chile que la conforman puras niñas. Ellas han ido a encuentros de orquestas en Santiago, pero este es el evento más importante al que ha ido esta orquesta”, resaltó.

Eso queda demostrado en el caso de las hermanas Aguilar, puesto que Esperanza, que es la mayor y va en cuarto medio, comenzó a tocar violín hace ocho años. “Provenimos de una familia de músicos: mi mamá toca guitarra y mi papá batería, entonces a mí siempre me ha gustado. Cuando era chiquitita, tenía dos opciones: unirme al coro o a la orquesta y preferí la orquesta, un día mis hermanas me vinieron a buscar a ensayo y como les gustó, se integraron”.

Tras esta experiencia en la Corte Suprema, Esperanza Aguilar destacó que “es bastante importante para nosotras, como orquesta, que nuestro trabajo sea reconocido de esta forma, ya que es tiempo que todos le dedicamos a la música y específicamente a las obras que tocamos. Fue una oportunidad muy grande, ya que es una orquesta sólo de mujeres y también eso le entrega más relevancia a la ceremonia- Al momento de llegar allá nos llevamos una impresión muy grande, más que nada por la arquitectura y el diseño del edificio; es algo muy bello de presenciar y poder disfrutar y tocar ahí fue algo bastante único”, finalizó la estudiante que, si bien quiere seguir la carrera de Pedagogía en Inglés, asegura que continuará ligada a la música.

En tanto, Valentina Escares, también de cuarto medio, junto con recordar que es su quinto año en la orquesta, pues partió en octavo básico, reconoció que “es lo más importante que hemos tenido. Fue gratificante, y un orgullo para nosotras y en especial, para nuestro profesor. Esperemos que nos sigan invitando, es una nueva experiencia, aprovecharlo. Voy a dedicarme a estudiar Pedagogía en Música, y seguir tocando en la orquesta del liceo o en otras”, señaló la estudiante, que hace dos años forma parte de la orquesta juvenil de Magallanes.

También sorprendida con todo lo que pudo observar en esta visita se mostró Javiera Guzmán Güenante: “Fue una muy grata experiencia y nos sentimos orgullosas que después de habernos visto tocar acá en Punta Arenas nos hayan invitado los ministros de la Corte Suprema a Santiago… una orquesta de un lugar alejado y más aún para el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. Me sorprendió lo grande y hermosa que es la Corte Suprema y ahí me di cuenta que estaba en lugar importante del país, es una experiencia que siempre recordaré”, concluyó la joven.

Fotos José Villarroel