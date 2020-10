Mismos recorridos y tarifas, pero más rápidos, con Wi-Fi y cargador de celular debutaron los buses de Ascendal

La vista tendrá que afinarse a la hora de tomar micro. De las máquinas con los colores regionales o blancas, desde ayer, se pasó a buses rojos con blanco. No es el único cambio que presenta la empresa Ascendal, que debutó ayer con 40 máquinas, más modernas con relación al anterior servicio, más veloces, con Wi-Fi y puertos USB para cargar los celulares. Pero además, son un poco más bajos y tienen rampa, que permite facilitar el acceso para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas. Lo que se mantienen son los seis recorridos y el valor de los pasajes 330 pesos.

Los buses fueron presentados en una ceremonia que se realizó muy temprano ayer, ya que a las 8,30 ya estaban frente a la intendencia, algunas de las micros, dispuestas para un recorrido en el que participaron las autoridades, encabezadas por el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez. El gerente de la empresa Ascendal, Marcelo Cornejo, explicó las bondades de los nuevos buses para dar un mejor servicio a la comunidad: “Son vehículos Euro 5, con una tecnología bastante avanzada con respecto a la que había antes, que era una Euro 2, por lo que es una muy buena opción”.

Sin embargo, al haber llegado en medio de la pandemia del Covid, que ha golpeado con especial dureza a Punta Arenas, se estableció un plan transitorio de funcionamiento, por lo que “saldrán en promedio, cuarenta buses diarios, entiendo que antes eran 30-35 los que salían. En temporada normal, cuando termine la cuarentena, vamos a operar con cerca de 65 vehículos. Los recorridos serán los mismos, lo único que cambia es que los que van al Hospital Clínico (1, 6, 8 y 9) ahora irán al Cadi Umag”.

Cornejo además se refirió a informaciones que indicaban que hubo algunos buses que sufrieron roturas de vidrios, pero “en los dos trayectos llegaron un par con vidrios quebrados, lo que fue por el trayecto, que fue bastante largo, pero nada que sea reparable. Fue un viaje tranquilo, son cerca de 4 mil kilómetros, desde la fábrica Caixa do Sul, cruzando Uruguayana por todo el territorio argentino hacia el sur por Monte Aymond. Fue un viaje que tomó una semana y no tuvimos grandes inconvenientes”.

Debieron renunciar a empresa anterior

Presentes estaban también los choferes, que en su mayoría pertenecían a la anterior empresa y que debieron renunciar, para ser recontratados por Ascendal. Víctor Ulloa estuvo dos años en la anterior empresa y comentó que “las comodidades son bien notorias con respecto a las anteriores máquinas, que todo el mundo sabe cómo estaban. Los buses son más cortos y angostos, es más cómodo manejarlos. Tienen más seguridad, de hecho, no va a cerrar la puerta si el bus no está detenido, tiene rampa de acceso, el bus se ‘arrodilla’ y se levanta después, para una mejor comodidad del pasajero al subirse y al bajar. El anterior no tenía este sistema de ‘pulmones’ en que sube y baja el bus. Yo renuncié voluntario, como la mayoría de los que estamos acá. Otros optaron por quedarse. Mejoraron las condiciones en esta empresa”.

Julio Muñoz, en tanto, destacó “excelentes, tecnología de punta, buena calefacción, son espectaculares, más modernas que las anteriores”, mientras que Ricardo Zamorano apuntó a las diferencias, ya que “las de antes eran a gas y estas a diésel, por ende, tienes un mayor torque, no vas a tener problemas en las subidas donde generalmente se producían problemas, porque con el gas se perdía potencia. Van a andar bien, especialmente en el invierno”. Respecto de la relación con la empresa anterior, Muñoz también reconoció que tuvieron que renunciar para poder ser contratados por la nueva empresa. Para Alejandro Aparicio fue más complicado tomar una decisión, porque llevaba cuatro años en la otra empresa y debió renunciar a esos años para ser recontratado, “pero uno prefiere tener estabilidad laboral”. El chofer destacó que con los nuevos buses, demora menos en hacer su recorrido, ya que antes le tomaba 55 minutos o una hora hacerlo y ahora, en 47-50 minutos cubre su sector.

Pasajeros

Los pasajeros también destacaron las bondades de los nuevos buses. Edesio Uribe tomó la micro 2 desde la población Nelda Panicucci rumbo a una parcela. “Los otros buses andaban muy lento y uno llegaba atrasado a la pega, así que están buenos estos, cómodos. Son suaves para andar, pero ahora hay que cuidarlos nomás”. En tanto, Pía Barría, que se dirigía a trabajar a Zona Franca, opinó que “me pareció rápido, más expedito que las anteriores, las otras se demoraban más”. Y para Ramón Chacón, es “excelente servicio, son nuevos, cómodos y debemos cuidarlos como buenos ciudadanos”.