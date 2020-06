Modificación a ordenanza municipal: buscarán sancionar a quienes arrojen mascarillas y guantes en la vía pública

Dos temas relacionados con modificaciones a ordenanzas municipales, abordará en los próximos días el municipio de Punta Arenas. Ambos, están estrechamente ligados con el estado de excepción que se vive en el país por la emergencia sanitaria y las consecuencias que está dejando en materia social.

El primero tiene que ver con la preocupación planteada por los concejales Arturo Díaz y Mauricio Bahamondes, en el sentido de la gran cantidad de mascarillas y guantes desechables que son arrojados en la vía pública, constituyendo un foco de peligro sanitario principalmente para el personal que tiene a su cargo las labores de aseo.

Al respecto, el alcalde Claudio Radonich expresó su intención de tomar la propuesta de los ediles y proponer al Concejo una modificación que permita sancionar a quienes incurren en esta falta, «porque este es un ciclo que indica que estos elementos se ocupan y se botan, pero en un basurero, no en la calle para exponer la salud de transeúntes y muy en especial de las personas que trabajan en el aseo».

La segunda modificación tiene que ver con el decreto establecido para el cobro de patentes de locales nocturnos y restoranes. Radonich dijo que el pago por este concepto «sabemos que es una inquietud que ellos tienen, porque nos hemos venido reuniendo y escuchando sus problemas. Lamentablemente, no podemos rebajar las patentes de alcoholes ni hacer un pago de cuotas porque la ley no ha sido cambiada. Nosotros pedimos expresamente al gobierno que se dé más plazo, pero sin modificaciones no lo podemos hacer. Esperamos que pronto haya respuesta y veamos las alternativas».