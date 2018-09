Molestia en los chilotes y mutismo en la intendenta marcaron acto por Toma de Posesión del Estrecho

Con palabras y lienzos, reclamaron que no se otorgara feriado para el 21 de septiembre, acusando falta de reconocimiento de parte del Estado a este hito para la región y el país.

Estaba claro que no iba a ser una fiesta como la de años anteriores. El acto por los 175 años de la Toma de Posesión del estrecho de Magallanes, por parte de la Goleta Ancud, se convirtió en un reclamo de parte de las comunidades chilotas, ante la negativa de las autoridades a otorgar como feriado el 21 de septiembre, algo que sí ocurrió el año pasado.

Por eso, hubo un ambiente de tensa calma antes del inicio de la ceremonia, y donde la representación de la llegada de Juan Williams a orillas del estrecho de Magallanes, pasó a segundo plano. Tras los 21 cañonazos, hizo uso de la palabra la presidenta del Centro Hijos de Chiloé, Ariela Mancilla, quien una vez destacada la acción de “los intrépidos, que tras cuatro meses de navegación lograron la proeza de cumplir sus objetivos”, expresó el sentimiento generalizado en la comunidad a la que representa.

“Estos seres inmortales han sido agraviados por la cerrazón de la mente de las autoridades, que no dimensionaron en su justo valor esta gran proeza, que opacó las intenciones de Inglaterra y Francia de posesionarse en este sur del mundo. Han transcurrido 175 años desde aquella fecha memorable y una vez más se ha hecho presente ‘El pago de Chile’”, manifestó Mancilla, que más tarde recalcó que “si no se hubiese logrado esta Toma de Posesión, ninguno de nosotros estaríamos en este instante en esta bendita tierra”.

Es por ello que al final de su alocución, la presidenta del Centro Hijos de Chiloé pidió “a las autoridades regionales a que alcen la voz, junto con nosotros, para que el próximo año sea feriado, y así reconocer la hazaña que hicieron de tomar posesión de estas tierras y rendir su merecido homenaje a todo nuestro pueblo chilote”.

El semblante de las autoridades de gobierno expresaba incomodidad, que se manifestó al momento de la colocación de las ofrendas florales. A esas alturas, según el programa, debía hacer uso de la palabra la intendenta María Teresa Castañón, lo que finalmente no se produjo.

Menos ganas de seguir ahí tuvo tras el acto artístico que protagonizó la Agrupación de Conjuntos Chilotes, con integrantes de los grupos, Los Maquis, Llaukén y Telar. Antes de presentar las canciones, Arturo Güeicha reiteró la molestia por “las falsas promesas que nos han hecho al pueblo chilote de no hacer feriado el 21 de septiembre”, lo que fue respondido con aplausos por parte de la comunidad chilota, que desplegó un lienzo, pancartas y levantó una bandera negra. Los pies de cueca que se ejecutaron fueron seguidos con frialdad por las autoridades y el trago de mistela tuvo un sabor más amargo que en otros años.

Y como está bien claro que cuando un chilote está “privao” es mejor arrancar, apenas finalizó la ceremonia, la intendenta se retiró rápidamente hacia donde la esperaba su chofer, sin dar ningún saludo ni menos, declaración a los medios de prensa.

Acusaciones cruzadas

El gesto no pasó inadvertido por los presentes. La senadora Carolina Goic comentó que “el silencio habla por sí solo. No puede ser que el pueblo chilote esté en los discursos, en las palabras bonitas, pero en el momento de demostrarlo con hechos concretos, se les dé la espalda”. Sobre la fallida promulgación del feriado, reiteró que “presentamos en el Senado el proyecto hace más de un año, lo aprobamos el 1 de agosto con los votos de todos los senadores presentes, y sin embargo, el gobierno de Sebastián Piñera frenó la tramitación del proyecto, que tenía que ser aprobado en la Cámara de Diputados, argumentando que no lo podíamos presentar. Entonces nadie entiende este cambio de criterio para un proyecto que sí se respaldó el año pasado en el gobierno de la Presidenta Bachelet y sin embargo hoy día, en el gobierno de Sebastián Piñera, se le niega la posibilidad al pueblo chilote de ser reconocidos”.

Quien sí habló de parte del gobierno fue Nicolás Cogler, quien obviamente tuvo una visión contraria a la de la senadora. Tras destacar que el monumento a la Goleta Ancud se levantó en la primera administración de Sebastián Piñera, el gobernador declaró: “El (Piñera) tiene muy claro que es necesario tener un feriado regional, y así se ha conversado muchísimo tiempo. Esperemos que sean nuestros parlamentarios que, el próximo año, con la mayor celeridad puedan tramitar este feriado que tiene que ser tramitado en la Cámara; esto no es una responsabilidad del gobierno central ni ponerle urgencia. Los parlamentarios que tenemos son de mucha trayectoria, presentaron el proyecto de ley hace un mes, un mes y medio atrás, sabiendo cuáles son los procesos naturales que tiene dentro del propio Congreso, realizar un feriado como éste”.

Sin embargo, al hacerle notar que la decisión fue del gobierno, especialmente de parte del Ministerio de Hacienda, para frenar el proyecto por razones económicas, lo que fue ratificado en días anteriores tanto por la seremi del ramo como por la intendenta, Cogler se mantuvo en su postura: “No hay ningún discurso distinto, entendemos la importancia que tiene la llegada de la Goleta Ancud hacia nuestro territorio, y esperamos que el próximo año podamos tener al menos un feriado regional”.

Quien también manifestó su molestia por la actitud del gobierno fue la presidenta del Centro Hijos de Chiloé, Ariela Mancilla: “Creo que es una posición muy cómoda de ellos, porque nosotros queremos una explicación y ninguna de las autoridades se ha hecho presente para decirnos qué fue lo que sucedió. Si fueron capaces de traer al Presidente de la República para que viniera a inaugurar el monumento, entonces también debieran ser capaces de luchar para que un día sea feriado; no es por tener un día más de descanso, es un reconocimiento a los chilotes que llegaron y a los que están. Aquí tenemos al tataranieto del señor Miller, fue invitado y está fascinado con esta actividad, porque allá (Chiloé) no lo hacen, entonces si las autoridades no lo hacen y no nos acompañan, no tenemos nada que hacer”, concluyó Mancilla, quien estuvo acompañada del presidente del Círculo Hijos de Chiloé de Porvenir, Renato Andrade.