Molesto por operativo de sanitización en Hospedería del Hogar de Cristo

El usuario de la Hospedería del Hogar de Cristo, Francisco Ríos Altamirano, de 55 años, denunció que botaron sus cosas a la basura como resultado de un operativo de sanitización. Está en situación de calle, sufrió la amputación de su pierna izquierda y tuvo un serio problema de alcoholismo.

Relató que el miércoles pasado la mochila que tenía bajo de su cama fue tirada a la basura. “No me dijeron nada, no me avisaron para que pudiera sacar lo que me hacía falta, me botaron mi platita que gano de la venta del diario, la que tenía para dar vuelto, tampoco tengo mi carné, ni mi cuenta Rut, estaba todo ahí…”.

Consultado el director de la Hospedería, Juan Carrasco, reconoció que efectivamente hubo un trabajo de desinfección que implicó tirar algunas cosas a la basura por el peligro de que los residentes se enfermaran, admitiendo que tuvieron un problema médico y sanitario complejo, que obligó a desarrollar este procedimiento, que se realizó en conjunto con funcionarios de la seremi de Desarrollo Social y de la Ruta Médica.

“Se tomaron todas las precauciones y se informó a los residentes de que se iba a desarrollar este procedimiento…No es verdad que se hayan tirado cosas de valor”, concluyó.